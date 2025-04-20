推廣性平教育！建中、中山女高共演「玫瑰少年」 17校樂儀旗舞亮相

台北市樂儀旗舞觀摩活動表演年度盛會今天上午在和平籃球館登場，包括雙北、新竹等17所學校共同參與表演，教育局表示，今年以「樂儀旗心平權共舞」為題，更結合「性別平等教育日」讓學生可以透過「玩中學、學中玩」瞭解性別與尊重的重要性。

教育局表示，此次活動匯聚來自雙北及新竹市共17所學校，透過精湛樂儀旗表演，不僅展現學生的卓越技藝，讓藝術與教育交織出動人的樂章，也將性別平等理念融入其中，現場攤位也讓學生可以透過「玩中學、學中玩」瞭解性別與尊重的重要性。

今天活動一開場，邀請全國中等學校啦啦隊錦標賽冠軍衛理女中帶來開場表演，以動感舞蹈與精準隊形變換，不僅展現力與美結合，也傳遞出對多元與包容價值的支持，壓軸則由建中與中山女中聯合演奏「玫瑰少年」，音樂中蘊含的性別平等精神，最後一個音符落下，現場響起熱烈掌聲。

副市長林奕華指出，學生為呈現完美演出，在練習過程中不畏風雨、辛勤付出，更從練習中培養出的團隊合作精神，更能從活動能拓展學生國際視野，促進彼此交流與互動，讓他們在課業之外獲得多元學習的機會。