快訊

頻抨擊聯準會主席！川普憂引發市場恐慌 對開除鮑爾抱持審慎態度

領車時不慎遺落…她攜過世愛子手表26年 拖吊場女員工侵占謊稱沒看到

推廣性平教育！建中、中山女高共演「玫瑰少年」 17校樂儀旗舞亮相

聯合報／ 記者洪子凱／台北即時報導
台北市樂儀旗舞觀摩活動表演年度盛會今上午在和平籃球館登場，壓軸則由建中與中山女中聯合演奏「玫瑰少年」，音樂中蘊含的性別平等精神，最後一個音符落下，現場響起熱烈掌聲。圖／北市教育局提供
台北市樂儀旗舞觀摩活動表演年度盛會今上午在和平籃球館登場，壓軸則由建中與中山女中聯合演奏「玫瑰少年」，音樂中蘊含的性別平等精神，最後一個音符落下，現場響起熱烈掌聲。圖／北市教育局提供

台北市樂儀旗舞觀摩活動表演年度盛會今天上午在和平籃球館登場，包括雙北、新竹等17所學校共同參與表演，教育局表示，今年以「樂儀旗心平權共舞」為題，更結合「性別平等教育日」讓學生可以透過「玩中學、學中玩」瞭解性別與尊重的重要性。

教育局表示，此次活動匯聚來自雙北及新竹市共17所學校，透過精湛樂儀旗表演，不僅展現學生的卓越技藝，讓藝術與教育交織出動人的樂章，也將性別平等理念融入其中，現場攤位也讓學生可以透過「玩中學、學中玩」瞭解性別與尊重的重要性。

今天活動一開場，邀請全國中等學校啦啦隊錦標賽冠軍衛理女中帶來開場表演，以動感舞蹈與精準隊形變換，不僅展現力與美結合，也傳遞出對多元與包容價值的支持，壓軸則由建中與中山女中聯合演奏「玫瑰少年」，音樂中蘊含的性別平等精神，最後一個音符落下，現場響起熱烈掌聲。

副市長林奕華指出，學生為呈現完美演出，在練習過程中不畏風雨、辛勤付出，更從練習中培養出的團隊合作精神，更能從活動能拓展學生國際視野，促進彼此交流與互動，讓他們在課業之外獲得多元學習的機會。

教育局說，本次活動不僅帶來視覺與聽覺震撼，更以藝術為載體，傳遞平等、尊重與團結價值，無論是演出學生、觀賞民眾，皆深刻感受到這場盛會意義與感動，也為未來的樂儀旗隊活動埋下更多期待與希望。

台北市樂儀旗舞觀摩活動表演年度盛會今上午在和平籃球館登場，壓軸則由建中與中山女中聯合演奏「玫瑰少年」，音樂中蘊含的性別平等精神，最後一個音符落下，現場響起熱烈掌聲。圖／北市教育局提供
台北市樂儀旗舞觀摩活動表演年度盛會今上午在和平籃球館登場，壓軸則由建中與中山女中聯合演奏「玫瑰少年」，音樂中蘊含的性別平等精神，最後一個音符落下，現場響起熱烈掌聲。圖／北市教育局提供

中山女高 建中 性平 教育局

延伸閱讀

北市狼師猥褻遭判刑還另起爐灶收學生 議員籲設「檢舉獎勵」防堵破口

板橋某國中女學生墜落送醫不治 新北教育局：原因待釐清

學務主任慘了！用束帶綑綁國小男童手腳 桃教育局要罰

北市府8樓廁所內有攝狼！ 教育局啟動內部調查

相關新聞

影／北市樂儀旗舞表演 景美女中儀隊驚艷全場

台北市114年樂儀旗舞觀摩表演20日上午在和平籃球館盛大舉行，各學校無不賣力演出，展現平日訓練成果。

中壢富台國小60校慶 校地變捷運站…桃園市長宣布遷校啟動

桃園市長張善政今天上午出席中壢區富台國小建校60周年校慶，當場對師生及家長許下未來願景、表示，富台國小發展瓶頸，市府規畫...

休士頓機器人世界大賽台灣拿「評審團特別獎」 台南多所國高中組隊

由台南多所國高中學生組成的台灣機器人代表隊，參加美國休士頓FIRST機器人世界大賽，從世界各地256個隊伍中脫穎而出，美...

師生比高、校長也得四處籌錢 從南韓、越南看台灣菁英教育困境

以前台灣的教育成果傲視亞洲，豈知近年來，不僅韓國重點扶植20所科學高中，連越南的私立中學也全力發展教育...

預計增5班新生報到超過6班 苗栗建國國中下學年首破50班

苗栗縣頭份市人口全縣第一，建國國中下學年新生昨報到，預計增5班卻來了超過6班，校方表示已提前規畫，獲得縣府支持，將蓋小木...

推廣性平教育！建中、中山女高共演「玫瑰少年」 17校樂儀旗舞亮相

台北市樂儀旗舞觀摩活動表演年度盛會今天上午在和平籃球館登場，包括雙北、新竹等17所學校共同參與表演，教育局表示，今年以「...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。