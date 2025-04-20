休士頓機器人世界大賽台灣拿「評審團特別獎」 台南多所國高中組隊

由台南多所國高中學生組成的台灣機器人代表隊，參加美國休士頓FIRST機器人世界大賽，從世界各地256個隊伍中脫穎而出，美西時間19日闖進決賽，最後雖未能奪冠，但獲得「評審團特別獎」，總統賴清德、副總統蕭美琴也賀電祝賀。

由台南市北門高中、台南一中、新營高中、港明中學及麻豆國中等校學生組成的台灣代表隊，日前到美國休士頓參加機器人世界大賽，美西時間4月18日打完10場資格賽後，以優異的成績脫穎而出，並與美國密西根州代表隊同組聯盟，於美西時間19日參加決賽。

指導老師楊文正說，最後雖未能奪冠，但「評審團特別獎」並非每年頒發，而且每次只有一隊能獲獎。頒獎標準是必須當屆所有評審一致同意，該隊雖未在競技項目奪冠，但團隊有良善的價值觀、優雅的專業精神，並在團隊合作、創造力、創新和工程設計過程均有傑出表現才能獲獎。

教練吳佩穎表示，4天賽事中，首日的團隊內容報告，幸有南一中的林利達及隊長陳室享帶動團體氣氛，成員們積極介紹隊伍特色給評審們留下深刻的印象。競技期間，機台3次嚴重受損，還好在機台設計人北門高中顏佑豈帶著安順國中陳重霖及麻豆國中賴彥銘神速維修，都能順利完成所有的賽事，連到維修區觀察的裁判都驚呼不可思議。

所帶來的機台雖不如其他隊伍，但因新營高中李伊靜及港明高中楊婷安仔細地觀察及記錄每場對手的優弱勢，並迅速擬定得分策略，策略補足了機台代差的劣勢，因此，在整體賽事勝率維持在六成以上，甚至在機台第二次大修前，在聯盟排行榜是第3名。