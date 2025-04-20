快訊

已婚男導師伸狼爪！陸男研究生52分鐘舉報遭性侵 北京理工大學火速解聘

交通部大樓驚傳女子隨意放鞭炮 公務車遭波及炸出白色痕跡

休士頓機器人世界大賽台灣拿「評審團特別獎」 台南多所國高中組隊

聯合報／ 記者鄭惠仁／台南即時報導
台灣機器人代表隊到美國休士頓參加機器人世界大賽，闖進決賽並獲得「評審團特別獎」。圖／台灣機器人代表隊提供
台灣機器人代表隊到美國休士頓參加機器人世界大賽，闖進決賽並獲得「評審團特別獎」。圖／台灣機器人代表隊提供

台南多所國高中學生組成的台灣機器人代表隊，參加美國休士頓FIRST機器人世界大賽，從世界各地256個隊伍中脫穎而出，美西時間19日闖進決賽，最後雖未能奪冠，但獲得「評審團特別獎」，總統賴清德、副總統蕭美琴也賀電祝賀。

由台南市北門高中、台南一中、新營高中、港明中學及麻豆國中等校學生組成的台灣代表隊，日前到美國休士頓參加機器人世界大賽，美西時間4月18日打完10場資格賽後，以優異的成績脫穎而出，並與美國密西根州代表隊同組聯盟，於美西時間19日參加決賽。

指導老師楊文正說，最後雖未能奪冠，但「評審團特別獎」並非每年頒發，而且每次只有一隊能獲獎。頒獎標準是必須當屆所有評審一致同意，該隊雖未在競技項目奪冠，但團隊有良善的價值觀、優雅的專業精神，並在團隊合作、創造力、創新和工程設計過程均有傑出表現才能獲獎。

教練吳佩穎表示，4天賽事中，首日的團隊內容報告，幸有南一中的林利達及隊長陳室享帶動團體氣氛，成員們積極介紹隊伍特色給評審們留下深刻的印象。競技期間，機台3次嚴重受損，還好在機台設計人北門高中顏佑豈帶著安順國中陳重霖及麻豆國中賴彥銘神速維修，都能順利完成所有的賽事，連到維修區觀察的裁判都驚呼不可思議。

所帶來的機台雖不如其他隊伍，但因新營高中李伊靜及港明高中楊婷安仔細地觀察及記錄每場對手的優弱勢，並迅速擬定得分策略，策略補足了機台代差的劣勢，因此，在整體賽事勝率維持在六成以上，甚至在機台第二次大修前，在聯盟排行榜是第3名。

另，台北復興實驗中學的商泱瑞、吳芮寬在休息區設計台灣意象的遊戲吸引各國選手來玩，連負責器材整備的新營高中李宥澄及港明中學夏浚硯都得暫停手邊工作過來幫忙。這幾位學生不但特色推廣出去，也完成了成功的國民外交。

台灣機器人代表隊到美國休士頓參加機器人世界大賽，團隊合作、創造力、創新和工程設計獲評審稱許。圖／台灣機器人代表隊提供
台灣機器人代表隊到美國休士頓參加機器人世界大賽，團隊合作、創造力、創新和工程設計獲評審稱許。圖／台灣機器人代表隊提供

台南 團隊 機器人 美國

延伸閱讀

FRC機器人大賽新北登場 國內外37隊高手爭奪休士頓總決賽門票

相關新聞

影／北市樂儀旗舞表演 景美女中儀隊驚艷全場

台北市114年樂儀旗舞觀摩表演20日上午在和平籃球館盛大舉行，各學校無不賣力演出，展現平日訓練成果。

中壢富台國小60校慶 校地變捷運站…桃園市長宣布遷校啟動

桃園市長張善政今天上午出席中壢區富台國小建校60周年校慶，當場對師生及家長許下未來願景、表示，富台國小發展瓶頸，市府規畫...

師生比高、校長也得四處籌錢 從南韓、越南看台灣菁英教育困境

以前台灣的教育成果傲視亞洲，豈知近年來，不僅韓國重點扶植20所科學高中，連越南的私立中學也全力發展教育...

休士頓機器人世界大賽台灣拿「評審團特別獎」 台南多所國高中組隊

由台南多所國高中學生組成的台灣機器人代表隊，參加美國休士頓FIRST機器人世界大賽，從世界各地256個隊伍中脫穎而出，美...

高市光武國小志工團34年 不少導護媽媽站成導護阿嬤

高雄三民區光武國小有一個多達48人志工導護團，成立已34年，志工們每天早晚不論颳風下雨協助學生上下學；團長鄭惠如說，每天...

閱讀從「悅」到「躍」 台南和順和順國小拿教育部閱讀磐石獎

台南市安南區和順國小2017年榮獲教育部閱讀磐石獎後，持續深耕閱讀教育，今年再以「品遊思創─和順四力ALL躍」獲得殊榮。...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。