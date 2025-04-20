高市光武國小志工團34年 不少導護媽媽站成導護阿嬤

高雄三民區光武國小有一個多達48人志工導護團，成立已34年，志工們每天早晚不論颳風下雨協助學生上下學；團長鄭惠如說，每天看著學生平安上學，是志工團一天最快樂事情。

三民區光武國小志工導護團，今年也獲選代表高雄市角逐民國114學年度全國交通安全教育績優學校訪評（全國金安獎），見證這群無名英雄無私的奉獻。

光武國小導護志工團中不乏從草創初期，就一直做到現在的志工，志工大多從自己孩子們讀書時加入，直到孩子畢業也持續擔任志工；有的志工固定站崗，因為有事沒來，甚至有每天經過的駕駛人來詢問學校關心，也讓志工們深受感動。

鄭惠如說，光武國小志工團服務30年、20年都有，大家把學生當作自己孩子，每天看著學生平安上學，是志工團一天最快樂事情。

志工孫瑛黛說，因為是自己喜歡的工作，所以從沒有感覺辛苦，更快樂的是學生能平安上下學，還有夥伴間的導護合作默契，彼此相互照顧，就像一家人；校長洪碧珠說，志工團不論颳風下雨都會站崗，服務精神令人感佩。

高雄市政府教育局今天發布新聞稿指出，光武國小導護志工團目前正式編制48人，平均年齡60多歲；許多志工從「導護媽媽」到「導護阿嬤」，付出未曾因歲月而減少，可謂一路守護、一心照護至今，也是光武校園每天看得到的最美麗風景。