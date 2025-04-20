中壢富台國小60校慶 校地變捷運站…桃園市長宣布遷校啟動

桃園市長張善政今天上午出席中壢區富台國小建校60周年校慶，當場對師生及家長許下未來願景、表示，富台國小發展瓶頸，市府規畫該校為捷運綠線延伸線車站，新校該校遷至附近，市府進行新校都計變更啟動，未來面積大三倍，採先建後拆，創造該校更好的未來。

富台國小為當年國軍黃杰將軍率部隊自越南富國島撤退來台落腳中壢，為讓部隊子女安心就學，設立富台國小迄今60年，校方舉辦60周年校慶，特別結合AI科技布置「校門口舊照片」懷舊及回憶過去時空，張善政與校慶籌備會主委謝美英等人合影留念舊時光，張並為校慶運動會拔河鳴槍，展開校慶運動競賽。

張善政表，富台國小慶祝60歲生日，該校發展至今，面臨很大瓶頸，校地不到1公頃，已經無法繼續擴充，市府規畫富台國小為將來綠線捷運延伸中壢的捷運站（G28站），並在距離600公尺的地方找到一塊新校地。

市政府正進行都市計畫變更，未來將透過該捷運站與鄰近土地聯合場站開發，提高價值，再透過財政收入，在新校地採取先建後拆方式興建，新校地將近3公頃，是現有校地三倍，未來新校有更大、更新的環境，延續過去優質教育和動能，將創造更好未來。