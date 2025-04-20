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閱讀從「悅」到「躍」 台南和順和順國小拿教育部閱讀磐石獎

聯合報／ 記者鄭惠仁／台南即時報導
台南市安南區和順國小以「品遊思創─和順四力ALL躍」獲得教育部閱讀磐石獎殊榮。記者鄭惠仁／攝影
台南市安南區和順國小以「品遊思創─和順四力ALL躍」獲得教育部閱讀磐石獎殊榮。記者鄭惠仁／攝影

台南市安南區和順國小2017年榮獲教育部閱讀磐石獎後，持續深耕閱讀教育，今年再以「品遊思創─和順四力ALL躍」獲得殊榮。學校帶領孩子從喜愛閱讀、親師生共讀、深度閱讀，進而開發自我潛能，實現從「ALL悅」的愛閱讀到「ALL躍」的能力提升。

校長陳良圖表示，學校以「和順囡仔博士博」課程為基礎，結合品味、遊歷、思考與創造四大能力軸線，引領學生從閱讀出發，建構跨文本、跨領域的知識，讓孩子從品味閱讀樂趣、徜徉多元書海、優遊閱讀策略、開創自我潛能，從喜愛閱讀到能力躍升，最終成為終身自主學習者。

和順國小位處早期「台江十六寮」的中洲寮聚落，歷史文化濃厚，鄰近台灣歷史博物館，周邊有傳統及高科技工業區，家庭結構多元、家長價值觀與社區風氣迥異，使得閱讀教育推動更具挑戰性與使命感。教學團隊精心設計「品遊思創─和順四力ALL躍」閱讀方案，以「品、遊、思、創」四大學習軸線，帶領孩子從喜愛閱讀、親師生共讀、深度閱讀，進而開發自我潛能，實現從「ALL悅」到「ALL躍」的目標。

此閱讀方案實施成效顯著，借閱量穩健成長，主動參加閱讀認證人數逐年增加；學生參加小哲學堂閱讀擂臺榮獲全市第一，113學年度數學競賽獲銀牌，Scratch競賽榮獲遊戲組與動畫組市賽雙料第一、全國賽雙料銅牌。學生更自製兒童家鄉故事繪本，受邀展演，以及從生活周遭取材，拍攝「你好移工」紀錄片，榮獲優選獎。學校與社區形成共學網絡，招募志工，舉辦讀書活動與課程展演，讓學校圖書館成為社區閱讀中心，擴大影響力至社區與家庭，共築書香文化。

陳良圖說，「閱讀是跨越時空的旅程，孩子們用腳步丈量家鄉的故事，從土地與歷史感受文化的脈動。」深信，當孩子眼裡有光、心中有夢，將帶著閱讀的品味力、行動力、思辨力、創造力，勇敢迎向未來，開創屬於自己的廣闊天地。」

台江 圖書館 移工

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