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難忘的畢業禮物！單車挑戰鳳山到鵝鑾鼻 中山國小師生115公里完騎
高雄市中山國小今年第6屆挑戰單車「鳳山到鵝鑾鼻」，單程全長115公里，今天早上從學校出發，學生、家長、補給及校外人士，車隊多達上百人規模最大，其中17位畢業生奮力騎完全程拿到完賽證書，當做自己最好的畢業禮物。
每年4月初春乍暖，中山國小都會舉辦鐵騎單車行挑戰鵝鑾鼻長征活動，一開始是有老師發起挑戰邀請畢業生同行，後來變成學校獨特的畢業傳統。騎單車消耗體力也挑戰耐力，所有參加學生必須先暑訓，這屆從半年前就開始籌備，總共練習7次，路線由近到遠逐步增加里程，從澄清湖到大鵬灣，累積孩子耐心韌性。
校長許繼德表示，今年車隊規模最大，17位六年級畢業生，在校生有16人加入挑戰，及家長、支援組和校外人士總共100人，早上7點從學校出發，沿著屏鵝公路前進鵝鑾鼻，沿途山海美景陪伴，車隊順利在傍晚5時抵達終點站，頒發完賽紀錄給每位學生。
就讀小學六年級羅唯恩熱愛騎單車，從小一接觸自由車，比賽成績都維持前三名，最遠紀錄騎過130公里，高雄到鵝鑾鼻路線不是他第一次騎，卻是騎過最多次的路線，他笑說至少騎了10次，沿路風景太美，每次騎乘輕鬆愉快，這次單車行別具意義，代表即將跨到下個階段，將是他最難忘的回憶。
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