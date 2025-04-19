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遠距教學9所高中合開半導體課 學生跨校交流、到業界參訪

聯合報／ 記者許維寧／台北即時報導
教育部推動高級中等學校跨校遠距教學課程計畫，透過跨縣市合作共享資源，高雄市三民高中及和台北市永春高中等9校聯合開設半導體科技與應用課程。圖／教育部提供
教育部推動高級中等學校跨校遠距教學課程計畫，透過跨縣市合作共享資源，高雄市三民高中及和台北市永春高中等9校聯合開設半導體科技與應用課程。圖／教育部提供

為應對數位學習環境及遠距教學發展，教育部國教署推動「高級中等學校跨校遠距教學課程計畫」，透過跨縣市合作共享資源，高雄市三民高中及和台北市永春高中等9校聯合開設半導體科技與應用課程，學生可執行跨校交流、討論，也能提升教師遠距教學能力。

高雄市三民高中、台南市永仁高中、嘉義縣竹崎高中、台北市萬芳高中、台北市中崙高中、花蓮縣海星高中、台北市內湖高中、台北市永春高中及苗栗縣苗栗高中9校，聯合開設「半導體科技與應用」課程，課程透過Canva製作教學簡報，並運用Padlet建立討論板，促進學生跨校交流。

教育部也表示，學生也參與線上海報展展示學習成果、提升實作能力，課程亦安排參訪日月光體驗中心及成功大學半導體中心，讓學生深入了解半導體產業發展。根據課程問卷調查，78.1%的學生認為課程對學習半導體原理幫大，68.8%的學生表示課程提升了對半導體產業的興趣。

又以國立竹科實驗高中與國立北門高中為例，教育部表示，2校在上學期聯合開設「智慧科技應用」課程，導入人工智慧、物聯網及Python程式設計等內容，學生透過Google Classroom、Zuvio等數位學習平台學習，並結合Tinkercad進行電路模擬。教師也成立小組團隊，定期分享教學經驗與資源交流。

另外，新北市立樹林高中與板橋高中合作開設「科學中的社會議題」課程，課程設計圍繞電車議題與友誼，透過提問、觀察、價值判斷等，培養學生的批判思考與哲學思辨能力。教師團隊透過共備會議協作課程規畫，並舉辦公開觀議課提升教學品質。

教育部國教署表示，期望更多學校參與計畫，透過跨校遠距教學促進課程資源共享，提升教師在遠距教學方面的能力，縮短城鄉教育差距。

半導體 遠距教學

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