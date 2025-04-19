少子化6年一貫高中學校受歡迎 嘉縣立永慶、竹崎高中國中部招生爆滿

少子化，嘉縣市公私立高中職因國中畢業學生來源減少，搶學生1年比1年競爭，又升大學管道多元，學生不擔心沒大學可讀，嘉義縣立永慶、竹崎高中都有國中部，國中直升高中6年一貫教育，減輕高中升學壓力，受家長學生歡迎，永慶、竹崎高中國中部招生爆滿，都採總量管制。

縣治特區的永慶高中，是台塑集團紀念創辦人王永慶，捐贈縣府蓋學校，辦學績優，升學成績佳，國中部總量管制今年第17年，學區範圍：朴子市仁和里1鄰及7-13鄰、大葛里23-32鄰；太保市安仁里10-16鄰、東勢里10鄰及12-15鄰、東勢里1-9鄰、11鄰。(與太保國中共同學區)。

入學優先順位：嘉義長庚體系員工子女；永慶現職編制內教職員工子女或被監護人；設籍學區內學生 (低收入戶、身心障礙、重大傷病、父母雙亡、兄姊在本校就讀者優先錄取；其餘依設籍先後順序)；縣府及周遭公務機關員工子女（低收入戶、身心障礙、重大傷病、兄姊在本校就讀者優先錄取；其餘公開抽籤方式決定）。

竹崎高中去年國中部有史以來首次總量管制爆滿，今年學區內又比去年更爆滿；新生入學優先順位：竹高現職編制內教職員工子女；設籍學區內新生，新生與家長設籍學區內新生等；設籍學區內新生；非上述第2、3順位者，符合第2、3、4順位者，如登記總人數超過縣府核定招生人數，由學校審查小組就各順位審查結果以低收入戶、身心障礙、重大傷病、兄姊在竹高就讀者優先錄取。