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新北瑞芳國小健康路跑YES I CAN 千人完成創舉

觀天下／ 記者陳郁薇／瑞芳報導
瑞芳國小健康促進路跑，全校親師生及家長共1200多人參加，再創歷年來人數之最。 圖/觀天下有線電視提供
瑞芳國小健康促進路跑，全校親師生及家長共1200多人參加，再創歷年來人數之最。 圖/觀天下有線電視提供

瑞芳國小健康促進路跑，今(18)日上午於學校操場，在校長鄭益堯、家長會長莊志偉、瑞芳區區長楊勝閔及多位民代還有里長帶跑下熱鬧登場，今年路跑新增幼稚園組1.5公里，全校親師生及家長共1200多人參加，再創歷年來人數之最，可見此活動深受親師生、家長及社區的支持與回響。

沿途設有多處補給站，除了學校家長會、校友會參與外，由傑魚里辦公處暨傑魚社區發展協會、東和里辦公處暨東和社區發展協會、瑞芳獅子會、八仙宮、聖祖壇也一同熱情贊助，現場有運動飲料，麵包，小零食，讓小跑者們各個滿載而歸。

瑞芳國小小勇士路跑活動，採分時、分流方式起跑，由高年級組首先從學校操場出發，一路沿著基隆河左岸步道，進行七公里的挑戰。中年級和低年級則是挑戰五公里與三公里。此外，今年還特別加入了可愛的幼兒園組，孩童們除了揮汗挑戰自我，過程中還可飽覽基隆河岸風光。

家長會會長莊志偉表示，看到全體家長們踴躍報名參加，令人非常感動，今天也親自帶領高年級學生及家長，完成7公里的自我挑戰，非常有成就感，更開心看到孩子們的體能與體力表現，更勝於往年，非謝謝老師們的教導及全體參與單位的協助幫忙。

校長鄭益堯表示，這項戶外運動讓孩子體會到「只要我願意，相信我可以」。希望每一位孩子都順利完賽，也是自己學習素養的展現，希望孩子們能秉持此恆心毅力面對一切學習，一定有更好的表現。也謝謝家長會、校友會、瑞芳區各單位的參與及協助，共同成就今天的活動。

基隆 瑞芳 路跑

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