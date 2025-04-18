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跨越太平洋的友誼 美國聖約翰預校參訪桃園南崁高中

聯合報／ 記者鄭國樑／桃園即時報導
聖約翰預校學生體驗書法課程。圖／南崁高中提供
聖約翰預校學生體驗書法課程。圖／南崁高中提供

美國麻薩諸塞州的知名私立男校St. John’s Preparatory School（暫譯聖約翰預科學校），今天參訪桃園市立南崁高中，象徵兩校跨越太平洋的交流，展現南崁高中推動國際教育的決心。

南崁高中表示，聖約翰預科學校師生代表27人由學校代表和主領隊老師帶團遠道而來，南崁高中校長陳家祥與家長會會長巫欣玲、師生熱情接待。活動先由獲得全國音樂比賽佳績的學生李紫柔古箏迎賓，悠揚樂音展現傳統音樂的魅力，為交流揭開序幕。陳家祥致詞表示，南崁高中長期致力於國際交流，盼透過不同的文化交流，開拓學生視野，提升語言與跨文化溝通能力。這次與聖約翰學校的互動，正是一場教育無國界的美好體現。

隨後的學生交流，雙方代表學生透過英文介紹校園生活與特色，加深對彼此文化的認識。聖約翰學生代表說，第一次來台灣就能體驗傳統文化與當地學生的熱情，他感受到非常溫暖且印象深刻。學術與文化行程由老師侯珮瑩指導書法體驗課程，結合美術班學生一對一輔助，讓聖約翰學生書寫扇面，感受漢字之美與書藝之道。

南崁高中更另外規畫「社團體驗日」，由包括熱音社等9個學生社團聯手演出與互動，同青社的傳統童玩闖關活動趣味足，搭配車輪餅試吃，讓來訪的師生讚不絕口。

南崁高中師生為聖約翰預校安排豐富的參觀、體驗行程。圖／南崁高中提供
南崁高中師生為聖約翰預校安排豐富的參觀、體驗行程。圖／南崁高中提供
南崁高中校長陳家祥（右）熱情接待聖約翰預校來訪。圖／南崁高中提供
南崁高中校長陳家祥（右）熱情接待聖約翰預校來訪。圖／南崁高中提供

南崁 科學 音樂

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