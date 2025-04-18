2025台積心築藝術季登場 全台唯一穹頂劇場進駐清大

「2025台積心築藝術季」今在清華大學台積館前大草坪的C-LAB穹頂劇場登場，今年以「A.I.-Art&I」為主題，首度與台灣當代文化實驗場及清大藝術文化總中心美術館合作，並將全台唯一移動式戶外沉浸式體驗劇場「C-LAB穹頂劇場」移展到清大台積館前。

台積電文教基金會董事長曾繁城指出，台積心築藝術季迄今進入第22屆，每年都力圖求新求變，今年應運全球討論熱潮，以AI作為主題，結合高科技沉浸式體驗劇場，播放國內外數位創作者的優秀作品，希望透過這樣的結合，讓民眾對於科技藝術的喜愛，除科技藝術，今年藝術季也涵納古典及跨界的展演。

台灣生活美學基金會董事長彭俊亨說明，座落在台北舊空軍總司令部的台灣當代文化實驗場C-LAB穹頂劇場已移到新竹，搭配25.4聲道的環繞音場，提供數位藝術創作的場地，將安排播放9部影像作品及2部現場劇場演出，精采可期。

清大副校長張祥光也提到，清大期透過藝術行動，在校園中發芽、茁壯，激發更多產官學之間的跨領域的對話，讓文化的種子深植校園、永續發光。近期美術館、文物館、文學院將陸續完工啟用，期待在不久的未來，清大南校區將會成為一片人文薈萃。

台積電文教基金會表示，台積心築藝術季從4月19日起到6月20日，為期3個月，將跨新竹、台中及台南共有70場演出，包括雲門舞集及艸雨田的舞蹈表演，還有大提琴巨星卡普松和新世紀浮世繪及鋼琴巨星趙成珍等音樂演出。