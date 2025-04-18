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板橋某國中女學生墜落送醫不治 新北教育局：原因待釐清

聯合報／ 記者江婉儀／新北即時報導
新北市亞東醫院。圖／聯合報系資料照
新北市亞東醫院。圖／聯合報系資料照

新北市板橋某國中去年12月，半個月內連續發生2起女學生墜樓案，造成1死1傷，不料，今天再傳墜樓意外，13歲女學生上午在校內從高處墜落，命危送醫後不治。新北市教育局表示，該生為學校輔導關懷對象，具體原因尚待釐清。

教育局表示，今天上午約8時發生墜樓意外，校方於第一時間立即通報並啟動緊急處置，將學生送醫急救並通知家屬。惟學生經醫院搶救後不幸宣告不治。教育局與校方共同陪同關懷家屬處理後續事宜，並提供必要支持。

教育局表示，經了解，該學生目前就讀八年級，為學校輔導關懷個案，具體原因尚待釐清。已要求學校全力配合相關調查，同時尊重學生家庭的情緒與需求，結合相關單位與資源全力給予協助，並視校內師生需求情形啟動校園安心輔導機制、生命教育，全力穩定校園情緒，照顧全校師生身心健康。

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