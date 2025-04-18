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全中運睽違22年重返台南 明在亞太開幕演唱會啟動接駁

聯合報／ 記者吳淑玲／台南即時報導
全中運開幕典禮明天下午5時20分在台南亞太少棒主球場登場，市府公布交通管制與接駁服務資訊。圖／台南市體育局提供
全中運開幕典禮明天下午5時20分在台南亞太少棒主球場登場，市府公布交通管制與接駁服務資訊。圖／台南市體育局提供

睽違22年，全國中等學校運動會（全中運）再度回到台南，將於4月19日至24日盛大登場。預計來自全台22縣市、近2萬名選手、教練與隊職員齊聚台南，參與22項競賽，除20項必辦項目外，台南並選辦滑輪溜冰與卡巴迪，展現地方體育特色。

開幕典禮明天下午5時20分在亞太少棒主球場舉行，由盧廣仲、玖壹壹、GENBLUE幻藍小熊、Super Junior成員厲旭與CUTIE STREET等藝人熱力演出，市府預估現場將湧入大量觀眾，並祭出交通管制與接駁措施，呼籲民眾多加利用大眾運輸。

當天下午2時30分至晚間9時，亞太棒球場前環館路部分路段將實施管制，僅供持通行證車輛通行，民眾可停放在成棒主球場停車場、長和路停車場、館安停車場及台史博停車場，步行前往會場，環館路（環館二路至慶和路）西向人行道將開放作為臨時機車停車區；而東向人行道則因人潮聚集與步行需求，全面禁止機車停放。

另為便利觀眾往返，市府安排永康火車站至會場的免費接駁車，去程自下午2時30分起每20分鐘一班，返程則於晚間8時20分起人滿即發，末班車為晚上9時發車。民眾可多利用YouBik，鄰近站點有台史博、亞太棒球中心（少棒主球場）及五塊寮北柵岸紀念公園等，也可搭乘5路、18路、20路、905路及橘3公車至會場周邊，可上「大台南公車」網站查詢。

全中運聖火安座儀式今天上午於市府永華市政中心前舉行，由副市長葉澤山代表市長黃偉哲迎接聖火。體育局表示，聖火自3月22日點燃後，歷時三周傳遍全台，並串聯台南小西門、小東門等歷史場域，體現古都與現代交融的意象。聖火將於明日開幕典禮點燃母火盆，為全中運揭開序幕。

因應賽事所需，台南市高中職以下共339所學校配合停課，市府除號召市民為選手加油，也推薦4條親子旅遊路線，鼓勵家長帶孩子觀賽之餘深度遊台南，感受城市魅力。

位在永康的「永大滑輪溜冰場」是全國首座符合國際標準規格的戶外200公尺拋物線賽道，不僅是台南競速溜冰訓練基地，也兼具市民休閒與教育功能。作為台南選辦項目之一，期盼地主選手能發揮場地優勢，為家鄉爭光。

全中運聖火傳遞今天回到台南安座，母火明天將用於點燃開幕典禮的大會聖火。圖／台南市政府提供
全中運聖火傳遞今天回到台南安座，母火明天將用於點燃開幕典禮的大會聖火。圖／台南市政府提供
全中運開幕典禮明天下午5時20分在台南亞太少棒主球場登場，市府公布交通管制與接駁服務資訊。圖／台南市體育局提供
全中運開幕典禮明天下午5時20分在台南亞太少棒主球場登場，市府公布交通管制與接駁服務資訊。圖／台南市體育局提供
全中運聖火傳遞今天回到台南安座，母火明天將用於點燃開幕典禮的大會聖火。圖／台南市政府提供
全中運聖火傳遞今天回到台南安座，母火明天將用於點燃開幕典禮的大會聖火。圖／台南市政府提供
全中運聖火傳遞今天回到台南安座，母火明天將用於點燃開幕典禮的大會聖火。圖／台南市政府提供
全中運聖火傳遞今天回到台南安座，母火明天將用於點燃開幕典禮的大會聖火。圖／台南市政府提供
全中運開幕典禮明天下午5時20分在台南亞太少棒主球場登場，市府公布交通管制與接駁服務資訊。圖／台南市體育局提供
全中運開幕典禮明天下午5時20分在台南亞太少棒主球場登場，市府公布交通管制與接駁服務資訊。圖／台南市體育局提供
台南市永大滑輪溜冰場是全國首座符合國際標準規格的戶外200公尺拋物線賽道，希望選手在熟悉的場地全力發揮本事，將獎牌留在家鄉。圖／台南市政府提供
台南市永大滑輪溜冰場是全國首座符合國際標準規格的戶外200公尺拋物線賽道，希望選手在熟悉的場地全力發揮本事，將獎牌留在家鄉。圖／台南市政府提供

停車場 台南 聖火

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