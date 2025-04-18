從苦戰中逆轉封后 金門小將辜渝真勇奪全國桌球冠軍

金門中正國小桌球隊近日赴台參加「114年自由盃國小組個人桌球錦標賽」，傳回捷報，其中六年級學生辜渝真在U12組女子單打中脫穎而出，奪下全國冠軍，成為金門第一位少年女子國手，不僅刷新校史紀錄，更為金門寫下體壇新頁。

據了解，辜渝真去年在全國少年桌球排名賽中表現優異，成功入選U11國家代表隊，成為中正國小首位女桌球國手，也是金門首位少年女國手，展現驚人潛力。

本次代表學校參賽，在教練許朕傑帶領下，展現沉著應戰與過人實力，辜渝真在第一天賽程中便迎戰同為去年U11國手的對手，初登場時因尚未熱身完成，加上對手使用雙面顆粒打法，使她一度陷入苦戰。不過她很快進入狀況，驚險取得首勝後，氣勢如虹，一路闖進決賽。

冠軍戰對手為安慶國小黃思毓，採用長顆粒打法，與前幾場風格大不相同。辜渝真上場後一度因不適應對手球路，顯得思緒不清，但憑藉過往比賽經驗與臨場應變能力，她逐漸抓住節奏與對手弱點，最終以3:1成功奪冠。

中正國小校長陳為信表示，辜渝真奪冠的消息傳回校園後，親師生無不引以為傲，他感謝教練許朕傑、白孟蓉教練、陳雅倫老師、陳雯琦老師等人的用心指導，也感謝前任校長蔡雪芳與歷任校長、學務主任、體育組長等人長年推動基層運動教育，奠定紮實基礎。

此外，陳為信也特別感謝金門縣政府教育處、中正國小家長會與校友會，還有STIGA總代理王李中癸自辜渝真3年級起提供裝備贊助，讓選手能無後顧之憂投入訓練與比賽；另外，縣議員蔡其雍協助爭取經費補助，讓選手能赴台參賽爭光。