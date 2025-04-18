南投特教學校今校慶 許淑華2千萬元打造友善學習環境
國立南投特殊教育學校今天12周年校慶，縣長許淑華和師生共同慶祝， 並增加2千多萬元預算強化軟硬體設備，114學年度將新增6個特殊教育班，打造更友善的特教多元學習環境，讓學生都能適性發展、快樂學習。
南投特殊教育學校校長王志全帶領陶笛隊學生上台吹奏，太鼓隊也勇敢上台表演；南投縣家長會長協會會長許福能號召南投意麵義煮團隊，為師生與嘉賓提供美味的南投意麵，校慶如同歡樂嘉年華。
南投特教學校民國102年在中興新村以社區型特教學校成立，招收中重度、以智能障礙為主的身心障礙學生，目前國小到高中共3個學部13個班級，112名學生。垂直銜接學前教育、國小、國中階段特教課程及高中畢業後轉銜至家庭、社區與社會生活，培養學生獨立生活能力。
許淑華說，南投特教學校設校以後，提供南投縣身心障礙學生多元且專業學習環境，讓身心障礙學生獲得最好的照顧，也感謝教師團隊及家長們的耐心陪伴。
校慶活動由各班級設計多樣化的闖關遊戲，讓學生在遊戲中學習合作及運動挑戰的精神，並邀請南投縣內14所身心障礙社會福利機構到場擺設攤位，提供學生與家長瞭解未來轉銜進路的機會，透過各機構現場解說與互動，讓學生及家長提前了解畢業後可選擇的服務與支持體系，協助未來人生的規畫。
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