南投特教學校今校慶 許淑華2千萬元打造友善學習環境

國立南投特殊教育學校今天12周年校慶，縣長許淑華和師生共同慶祝， 並增加2千多萬元預算強化軟硬體設備，114學年度將新增6個特殊教育班，打造更友善的特教多元學習環境，讓學生都能適性發展、快樂學習。

南投特殊教育學校校長王志全帶領陶笛隊學生上台吹奏，太鼓隊也勇敢上台表演；南投縣家長會長協會會長許福能號召南投意麵義煮團隊，為師生與嘉賓提供美味的南投意麵，校慶如同歡樂嘉年華。

南投特教學校民國102年在中興新村以社區型特教學校成立，招收中重度、以智能障礙為主的身心障礙學生，目前國小到高中共3個學部13個班級，112名學生。垂直銜接學前教育、國小、國中階段特教課程及高中畢業後轉銜至家庭、社區與社會生活，培養學生獨立生活能力。

許淑華說，南投特教學校設校以後，提供南投縣身心障礙學生多元且專業學習環境，讓身心障礙學生獲得最好的照顧，也感謝教師團隊及家長們的耐心陪伴。