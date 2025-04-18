愛車停小學旁傷痕累累！調監視器竟是「2學童丟石砸車」她嘆教育出問題

台南有民眾15日下午發現停放在某國小圍牆邊轎車，無故遭大小石頭砸得傷痕累累，經報警處理後，調閱監視器發現是學生丟的，隔天她重返現場，當場錄到2學生朝車子丟石塊，校方事後出面協調，學生道歉外，家長願意賠償1萬5千元，民眾質疑教育上出了什麼問題？只求轎車能復原。

學校訓導處指出，事發後，學校啟動輔導管教機制，對學生口頭告誡外，也請學生家長協助管教，同時，在朝會上宣導安全行為，避免類似情事再次發生。面對後續賠償事宜，校方表示，正由相關單位調處中。

歸仁警分局副分局長林逸新說，分局於當日下午4時許獲報後，立即擴大訪查周遭住戶並調閱監視錄影資料，目前已查知嫌疑人身分，並請家長約制後依法辦理。

民眾在社群上PO文，直呼「這真的是很莫名其妙的事情發生在我們身上」，她說，4月15日她下午要去載小孩的時候發現，車子被很大很多石頭磚頭砸得傷痕累累，當下她就報警處理，警察來還問你們有跟人結怨嗎？當然是沒有，怎麼可能。

她表示，說丟的方向可能是校內學生丟的，警察說隔天會去學校調監視器看，證實真的是這間國小的同學，下課來丟的，並有錄到丟的學生。

她指出，隔天重返現場，就在看每一節下課有沒有人來丟，結果第二節下課就被她看到，立馬錄下來；「他們不是隨便丟耶！是針對我們這台車在丟」。家人馬上去學校找校長說，但這麼嚴重的事情，老師昨天竟然沒通知校長，還要我們自己去說？校長知道後就請老師聯絡這二位學生家長隔天調解。

她說，17日在校長室調解，他們當下有道歉並表明一人出5000元解決，「這車修理1萬元能復原起來嗎？」，她也說，談談他們又說二人合出1萬5000元，還說什麼各退一步彌補我們一些金額。

她指出，現在的重點是你們把我們車砸成這樣，要修理復原，這跟車子什麼老舊折損無關，也沒有幾成去負擔的問題，因為這不是車禍事件，是你們兒子拿石頭來丟破壞的！其中一個家長覺得小孩還小不懂事，但我覺得這是你的教育問題，事情已發生也明確破壞了，還說將心比心，「那你們怎麼沒將心比心因為你兒子的行為，讓我的車變這樣」。