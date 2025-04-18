桃市學童遭束帶綁椅上 處置過當

桃園市傳出某男童在校內遭束帶綑綁在椅子上，遭人在臉書爆料，批評學務主任惡整學生。桃園市教育局初步調查指該生情緒不穩，擔心有傷人或傷己行為，才約束30至40分鐘，家長雖同意，但認定此方法不妥，將由校方召開校事會議檢討議處。

網友在臉書爆料男童手腳遭人用束帶綁在學校木頭椅子，並直指是該校學務主任。校方表示，曾與家長溝通管教方式，家長同意必要時，可採取較為強硬的手段約束該生行為，緊急處置後，第一時間已通知家長，在家屬抵達前，現場有老師陪伴；但處置方式不當，將檢討改善約束方法。

桃園市教育局表示，經調查事發在前天早上，因該生情緒不穩，校方擔心有傷人與自傷行為，才將男童手腳都綁在椅子上；使用束帶非正確方式，可能讓男童連人帶椅摔傷。

教育局表示，正確方法應由學務處、輔導室專人共同處理，確保學生安全，並觀察情緒變化，必要時通知家長到校，但該校主任以束帶約束，確實過當不妥，已責成學校召開校事會議，檢討議處相關人員。

衛福部桃園醫院精神部主任蘇柏文說，學生如有情緒障礙，出現傷人或自傷行為，老師可能會感到棘手，建議先將該生與其他學生隔離，通常隔離後經過安撫，情緒就能恢復穩定；如果情緒激動、無法自控，應請其他老師聯絡警消或家長緊急送醫，透過專業協助孩子恢復。