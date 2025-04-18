只有13學生 台南南化玉山國小8月停辦

台南市南化區玉山國小只有13名學生，將與北寮國小合併，8月1日吹熄燈號；該校學生少，但獨輪車享譽全國，且今年的國小籃球聯賽擊敗300多名學生的學校，勇奪全市男童乙組冠軍，在停辦前寫下光榮篇章，讓教育人士認為是裁併校的另種省思。

台南部分偏鄉小校招不到學生，班級學生人數少到僅有1、2人，基於學生的受教權、競爭力等考量，陸續有學校停辦，8月起有南化西埔、玉山、新營新橋、北門雙春共4所國小停辦，分別併入南化、北寮、新興、蚵寮國小。

小校最常見的現象是學生人數太少，影響需要組隊參加的運動賽事，特別是棒球、樂樂球、足球等；玉山國小全校學生人數只有13人，五、六年級勉強成軍，隊員是3名男生、3名女生，其中2名女生是因為看球隊無法成軍，加入湊人數，因此比賽時主要倚賴其中4人，和一些2、300名學生數的學校相比，明顯居於弱勢。

但上月初的南市國小籃球對抗賽暨教育部國小籃球聯賽預賽，玉山國小在男童乙組一路過關斬將，預賽先以30比28勝全校395人的隆田國小、再以40比24贏全校322人的長興國小，並在6強賽以36比16打退全校302人的西門實小，四強賽則以33比19贏全校227人的公誠國小，在冠軍賽中以23比20擊敗全校257人的南梓實小，勇奪冠軍，體育老師曾景松感動到流淚。

玉山國小教導徐子蔚說，能有此好表現，除了孩子用意志力撐完全場，也得力於教師曾景松這些年來對籃球的深耕與陪伴，及校長和行政人員及教師團隊的努力；六年級的雙胞胎兄弟宋昀樵、宋耘仲喜歡打籃球，從四年級起常參加3對3的對抗賽，已錄取東山國中體育班。