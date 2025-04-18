熱門第2志願 台南後甲國中國一增12班

台南國中、小學已完成新生登記及報到，建興國中與復興國中因登記人數太多，許多家長藉填「第2志願」進入同樣熱門的後甲國中，造成該校下學年國一將增12班、全校總人數達2700人，成為招生新現象；教團指出，反映出名校迷思，但尊重家長選擇。

位於東區的後甲國中也是明星學校，曾為國內學生人數最多的國中，頂峰時105班、學生4千多人，也因如此，突增12班仍有足夠教室。校方明年將實施總量管制，想讀後甲國中也要排隊。

陳姓家長表示，自己也是後甲國中校友，孩子報考建興國中資優班沒考上，仍想就讀建興，卻因小學三年級才遷戶口，沒排上而被依志願轉介到後甲；他說，可以了解後甲新生人數大增，老師壓力會增大，相信學校會維持教學品質。

少子化影響許多學校都面臨招生不足須減班，部分明星學校依然是大家搶著就讀。台南建興國中、復興國中因學生多，原就有總量管制，今年登記的新生依然爆滿，數百名列為備取的學生就被依登記時所填志願，轉介到第2志願的學校，其中有許多家長都填後甲國中為第2志願，造成後甲下學年國一新生大增。

教育產業工會理事長陳葦芸說，招生取消自由學區、就近入學，部分學校難免受影響，市區學校有些減1、2班，偏鄉小校有些原可收到近10名學生，只招到半數，不過因學校只要有兄姊就讀，弟妹無須遷戶口即可就讀，今年影響還不是很明顯。

後甲國中校長陳瑞榮說，已完成教室盤點，申請整修經費，並添購教學設備，增12班讓老師人數增加20餘人，雖有衝擊，但該校設有新進教師輔導機制，會有各領域資深老師帶領新來的老師認識教學文化、學生與家長的期望。後甲也有教師專業領域的成長研習課程，協助老師充分展現專業。

教育局表示，後甲除了需整修的教室外，要增添的設備有冷氣、大螢幕、課桌椅等，只要學校報上來就會盡快補助，趕在8月前完成。