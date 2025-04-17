快訊

花蓮男闖平交道遭撞「身體斷兩截」慘死 鐵公路交通中斷

美股早盤兩樣情！標普500走揚、道瓊重挫逾400點 台積ADR一度漲3.8%

獨／史上首次健保署擬用罕病預備金 補足監獄醫療費缺口

北市閱讀知識王 萬華國中蟬聯冠軍揭「摘金關鍵」

聯合報／ 教育事業部
台北市教育局專委吳文智(左一)、萬華國中校長洪志成(右二)、評審長林玫伶(右一)與萬華國中參賽師生合影。圖／興雅國中提供
台北市教育局專委吳文智(左一)、萬華國中校長洪志成(右二)、評審長林玫伶(右一)與萬華國中參賽師生合影。圖／興雅國中提供

「台北市國中閱讀知識王」17日決賽，萬華國中蟬聯冠軍，景文高中國中部、百齡高中國中部、萬芳高中國中部則拿下亞軍、季軍、殿軍。主辦單位今年新增「評審獎」，鼓勵獲單站第一卻未躋躋身前四名的團隊，最後由石牌國中、瑠公國中抱走評審獎。

本屆「台北市國中閱讀知識王」決賽是台北市教育局主辦、興雅國中承辦，12支參賽隊伍要在指定時間內完成「工作解密」、「這次換你」、「請跟我來」三站關卡。「工作解密：我的職涯比你苦」關卡是考驗口語表達能力，參賽隊伍要從《十月的天空》、《蜜蜂與遠雷》這兩本書中找到理由來說服大家，到底是音樂家的職涯生活比較苦，還是科技人更苦。

「這次換你：打開那道門之後」關卡則是讓學生先從「納尼亞的衣櫥門」跟「浪史雜貨店後門」兩道門中擇一，完成門後「為愛德蒙寫自傳」或「代替雜貨店回信」任務，並將成果繪製成海報。

「請跟我來：主題旅遊套裝行程」是拍片題，參賽學生必須熟讀《綠野仙蹤》、《納尼亞傳奇》，為「奧茲王國」或「納尼亞王國」設計出套裝觀光旅遊行程，並用平板電腦拍攝、剪輯出3分鐘的影片，學生善用教室裡的櫃子、走道，引領評審走進桃樂絲與稻草人相遇的小徑，或是把櫃子門、黑板變成進入納尼亞王國的衣櫥，也有學生變身旅遊網紅導覽奧茲王國，學生的創意、運鏡、走位、演技等，都成為評審評比的關鍵。

評審團團長、清大客座教授林玫伶強調，「比賽有輸贏，但閱讀沒有」，尤其是大家能在短時間內消化完指定書籍的內容，透過跨文本比較、建立批判思辨的立場，及多元方式表達見解，「沒有一站的比賽是容易的，所以你們都是贏家」，期許學生回到學校後，都能成為灑遍閱讀的種子。

萬華國中八年級張品謙、鄧羽彤、呂權哲都不敢相信拿下冠軍，他們感謝隊員們的付出、相互鼓勵，也感謝指導老師命中兩道題目，讓他們可以很快的討論出方向，完成任務，還獲得拍片題第一名。萬華國中教務主任王曉玲表示，「閱讀知識王」舉辦8屆，該校已拿下三屆冠軍，為了能蟬聯冠軍，訓練過程還邀請不同領域的老師分享、提問、討論，透過各自思考的模式，激盪出火花，不僅豐富學生的視野，也使閱讀變得樂趣，是此次摘金的關鍵。

台北市政府專門委員吳文智致詞談及，他的孩子小學時數學成績很差，原本想著要送去補習班，小孩說「我不是不會算，是看不懂題目」，當下驚覺「閱讀真的很重要」。他說，閱讀不僅是所有知識的起點，也是陪伴一生的能力，北市擁有很好的閱讀環境，歡迎大家多多使用，更希望大家繼續喜歡閱讀。

今年有42隊126位學生報名，經過初賽、複賽，最後僅12支隊伍進入決賽。頒獎典禮中，包括台北市教育局中等教育科彭敬雅股長、興雅國中校長莊國彰、萬華國中校長洪志成、瑠公國中校長漫安琦、金華國中校長黃啟清等貴賓與會。

閱讀知識王頒獎典禮後，萬華國中校長洪志成(左一)、教務主任王曉玲(右一)興奮的與參賽學生、指導老師合影。圖／興雅國中提供
閱讀知識王頒獎典禮後，萬華國中校長洪志成(左一)、教務主任王曉玲(右一)興奮的與參賽學生、指導老師合影。圖／興雅國中提供
閱讀知識王12支參賽隊伍及貴賓賽後開心合影。圖／興雅國中提供
閱讀知識王12支參賽隊伍及貴賓賽後開心合影。圖／興雅國中提供
石牌國中在閱讀知識王「工作解密」關卡中以獨特觀點、流暢的口說能力，獲得該站第一名。圖／教育事業部
石牌國中在閱讀知識王「工作解密」關卡中以獨特觀點、流暢的口說能力，獲得該站第一名。圖／教育事業部

北市 教育局

延伸閱讀

藍委拉倒柵欄替群眾開道「為何將人民頭家隔在外？」 北市警第3度舉牌警告

國民黨動員赴北檢聲援！蔣萬安也會到場 北市警急調160警：不得集會

京華城20%容積獎勵是取消或暫緩？ 北市都發局今說明了

毒品通緝犯販毒量大隨身攜帶「點鈔機」 北市刑大破門逮人

相關新聞

學務主任慘了！用束帶綑綁國小男童手腳 桃教育局要罰

桃園傳出國小男童因在校情緒不穩，手腳遭學務主任用束帶綁在椅子上，引發議論，網友紛紛表示「太誇張」；教育局初步調查，該主任...

賺很大？安親班旅遊景點免費還要800元 內行喊便宜：1費用貴到可怕

一日遊「景點免費」為何還要支付800元呢？一名男網友發文，稱他孩子就讀的安親班舉辦一日遊，行程去的都是免費景點，卻要支付800元的費用，讓他糾結是否要讓孩子去。對此，有內行人列舉出所需費用，並認為已經「很便宜了」。

師生比高、校長也得四處籌錢 從南韓、越南看台灣菁英教育困境

以前台灣的教育成果傲視亞洲，豈知近年來，不僅韓國重點扶植20所科學高中，連越南的私立中學也全力發展教育...

北市閱讀知識王 萬華國中蟬聯冠軍揭「摘金關鍵」

「台北市國中閱讀知識王」17日決賽，萬華國中蟬聯冠軍，景文高中國中部、百齡高中國中部、萬芳高中國中部則拿下亞軍、季軍、殿...

廁所革命 屏縣93所國中小老舊廁所將翻新

屏東縣部分國中小廁所因太過老舊，影響學生的「廁所權益」，經立委鍾佳濱及徐富癸的爭取後，目前屏東縣有93所國中小的老舊廁所...

明星學校招生新現象 台南後甲國中國一新生大增12班

台南國中小已完成新生登記及報到，其中建興國中與復興國中因登記人數太多，被轉介到第2志願學校後甲國中，造成該校下學年國一將...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。