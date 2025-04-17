北市閱讀知識王 萬華國中蟬聯冠軍揭「摘金關鍵」

「台北市國中閱讀知識王」17日決賽，萬華國中蟬聯冠軍，景文高中國中部、百齡高中國中部、萬芳高中國中部則拿下亞軍、季軍、殿軍。主辦單位今年新增「評審獎」，鼓勵獲單站第一卻未躋躋身前四名的團隊，最後由石牌國中、瑠公國中抱走評審獎。

本屆「台北市國中閱讀知識王」決賽是台北市教育局主辦、興雅國中承辦，12支參賽隊伍要在指定時間內完成「工作解密」、「這次換你」、「請跟我來」三站關卡。「工作解密：我的職涯比你苦」關卡是考驗口語表達能力，參賽隊伍要從《十月的天空》、《蜜蜂與遠雷》這兩本書中找到理由來說服大家，到底是音樂家的職涯生活比較苦，還是科技人更苦。

「這次換你：打開那道門之後」關卡則是讓學生先從「納尼亞的衣櫥門」跟「浪史雜貨店後門」兩道門中擇一，完成門後「為愛德蒙寫自傳」或「代替雜貨店回信」任務，並將成果繪製成海報。

「請跟我來：主題旅遊套裝行程」是拍片題，參賽學生必須熟讀《綠野仙蹤》、《納尼亞傳奇》，為「奧茲王國」或「納尼亞王國」設計出套裝觀光旅遊行程，並用平板電腦拍攝、剪輯出3分鐘的影片，學生善用教室裡的櫃子、走道，引領評審走進桃樂絲與稻草人相遇的小徑，或是把櫃子門、黑板變成進入納尼亞王國的衣櫥，也有學生變身旅遊網紅導覽奧茲王國，學生的創意、運鏡、走位、演技等，都成為評審評比的關鍵。

評審團團長、清大客座教授林玫伶強調，「比賽有輸贏，但閱讀沒有」，尤其是大家能在短時間內消化完指定書籍的內容，透過跨文本比較、建立批判思辨的立場，及多元方式表達見解，「沒有一站的比賽是容易的，所以你們都是贏家」，期許學生回到學校後，都能成為灑遍閱讀的種子。

萬華國中八年級張品謙、鄧羽彤、呂權哲都不敢相信拿下冠軍，他們感謝隊員們的付出、相互鼓勵，也感謝指導老師命中兩道題目，讓他們可以很快的討論出方向，完成任務，還獲得拍片題第一名。萬華國中教務主任王曉玲表示，「閱讀知識王」舉辦8屆，該校已拿下三屆冠軍，為了能蟬聯冠軍，訓練過程還邀請不同領域的老師分享、提問、討論，透過各自思考的模式，激盪出火花，不僅豐富學生的視野，也使閱讀變得樂趣，是此次摘金的關鍵。

台北市政府專門委員吳文智致詞談及，他的孩子小學時數學成績很差，原本想著要送去補習班，小孩說「我不是不會算，是看不懂題目」，當下驚覺「閱讀真的很重要」。他說，閱讀不僅是所有知識的起點，也是陪伴一生的能力，北市擁有很好的閱讀環境，歡迎大家多多使用，更希望大家繼續喜歡閱讀。