廁所革命 屏縣93所國中小老舊廁所將翻新
屏東縣部分國中小廁所因太過老舊，影響學生的「廁所權益」，經立委鍾佳濱及徐富癸的爭取後，目前屏東縣有93所國中小的老舊廁所翻修補助經費已獲核定，希望給學生一個更乾淨、舒適、安全的學習環境。
目前核定的國中小，屏北地區有屏東市7校、九如鄉1校、內埔鄉13校、里港鄉2校、長治鄉1校、麟洛鄉2校、鹽埔鄉3校、高樹鄉6校、瑪家鄉1校、霧台鄉1校、三地門鄉5校，共計42校。
屏南地區有竹田鄉2、萬巒鄉2校、萬丹鄉5校、潮州鎮4校、新埤鄉4校、崁頂鄉2校、新園鄉5校、東港鎮6校、南州鄉3校、琉球鄉1校、林邊鄉2校、佳冬鄉5校、枋寮鄉1校、枋山鄉1校、車城鄉4校、恆春鎮2校、滿州鄉2校，共計51校。
根據教育部發給各縣市的公文，學校廁所屋齡在20年以上，設備老舊損壞、管線阻塞、通風採光不良等情形嚴重，或有其他具急迫性事由者，將優先協助處理，並依教育部性別友善廁所設置指引，規畫設置性別友善廁所。
立委鍾佳濱表示，廁所是學校環境的重要一環，孩子的學習環境錢不能省，廁所雖然不是學校首要門面，卻是學校中重要的關鍵一環，後續會繼續爭取經費，期待翻新後的校園更美好。
立委徐富癸表示，孩子們每天使用的環境，是最該守護的日常，一定要給孩子們更乾淨、舒適、安全的學習環境，目前屏南還有13所國中小列入候補名單，感謝教育部的協助，後續也會持續監督推動，不讓任何一所學校被遺漏。
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