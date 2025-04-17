快訊

總統府前諮議、吳釗燮助理涉共諜案 黃取榮、邱世元延長羈押禁見2月

國民黨動員赴北檢！蔣萬安稱將到場 北市警急調160警：不得集會

核二廠爆採購弊案 檢廉兵分17路搜索約談廠長、業者等6人

多名學童疑遭不當管教監委調查 台東縣府：全面檢討

中央社／ 台東縣17日電

台東縣某國小多名學童疑遭教師不當管教，造成學童多處外傷，昨天監委自動調查；台東縣政府教育處今天表示，全面檢討，提升校園安全

台東某國小家長日前在民進黨立委伍麗華陪同下召開記者會指出，學校8名特教生中有6名受虐，家長調閱監視器畫面時，校方竟提供非真正施暴時間的影像、隱瞞實情；要求台東縣府、校方說明後續調查機制、檢討現行監視器調閱辦法。監察委員紀惠容、葉大華昨天表示，已申請自動調查。

台東縣政府教育處今天發布新聞稿表示，教育處已於16日上午召開家長座談會，由教育處長蔡美瑤親自主持，學校校長也全程出席，雙方就事件處理流程與改進措施進行深入溝通，教育處並說明案件處理進度、專業輔導協助措施及後續規劃。

教育處表示，相關資料已於調查期間即彙整移送檢調單位查察，盼透過司法程序全面保障受害者權益；同時，教育處嚴正譴責涉案教師不當行為，並再次向家長致上誠摯歉意，坦承事件初期未能即時做好監督，深感抱歉。

教育處表示，昨天座談會中，多名家長指出學校未能及時調離涉案教師，以及未即時告知家長事件經過，均為重大行政疏失；對此，若調查結果確認違法，將依法追究相關人員責任，絕不護短，將以最嚴謹態度依法查處違失，全面檢討制度缺失，致力保障學童權益確保校園安全。

台東 教師 校園安全

延伸閱讀

台東某小學老師施暴學童案 教育處：5月14日前調查出爐

影／指族人被迫造冊 伍麗華提告連署違法要朱立倫懸崖勒馬

死亡連署辦藍不辦綠？朱立倫：比辦共產黨還嚴格

原住民獵槍改裝受限爭議 警政署：安全考量共識

相關新聞

學務主任慘了！用束帶綑綁國小男童手腳 桃教育局要罰

桃園傳出國小男童因在校情緒不穩，手腳遭學務主任用束帶綁在椅子上，引發議論，網友紛紛表示「太誇張」；教育局初步調查，該主任...

賺很大？安親班旅遊景點免費還要800元 內行喊便宜：1費用貴到可怕

一日遊「景點免費」為何還要支付800元呢？一名男網友發文，稱他孩子就讀的安親班舉辦一日遊，行程去的都是免費景點，卻要支付800元的費用，讓他糾結是否要讓孩子去。對此，有內行人列舉出所需費用，並認為已經「很便宜了」。

師生比高、校長也得四處籌錢 從南韓、越南看台灣菁英教育困境

以前台灣的教育成果傲視亞洲，豈知近年來，不僅韓國重點扶植20所科學高中，連越南的私立中學也全力發展教育...

明星學校招生新現象 台南後甲國中國一新生大增12班

台南國中小已完成新生登記及報到，其中建興國中與復興國中因登記人數太多，被轉介到第2志願學校後甲國中，造成該校下學年國一將...

南市進學國小老建築華麗轉身 教師專業成長基地「秋楓沐學」

台南市「秋楓沐學－教師專業成長基地」今天揭幕，這是全國首批獲得設計研究院「學美．美學－教師專業發展空間1.0」300萬元...

台東某小學老師施暴學童案 教育處：5月14日前調查出爐

台東縣縱谷某國小學前特殊教育班老師對學童施暴案，縣府教育處今表示，昨天以召開家長座談會針對案件處理流程與改進措施溝通，除...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。