多名學童疑遭不當管教監委調查 台東縣府：全面檢討

台東縣某國小多名學童疑遭教師不當管教，造成學童多處外傷，昨天監委自動調查；台東縣政府教育處今天表示，全面檢討，提升校園安全。

台東某國小家長日前在民進黨立委伍麗華陪同下召開記者會指出，學校8名特教生中有6名受虐，家長調閱監視器畫面時，校方竟提供非真正施暴時間的影像、隱瞞實情；要求台東縣府、校方說明後續調查機制、檢討現行監視器調閱辦法。監察委員紀惠容、葉大華昨天表示，已申請自動調查。

台東縣政府教育處今天發布新聞稿表示，教育處已於16日上午召開家長座談會，由教育處長蔡美瑤親自主持，學校校長也全程出席，雙方就事件處理流程與改進措施進行深入溝通，教育處並說明案件處理進度、專業輔導協助措施及後續規劃。

教育處表示，相關資料已於調查期間即彙整移送檢調單位查察，盼透過司法程序全面保障受害者權益；同時，教育處嚴正譴責涉案教師不當行為，並再次向家長致上誠摯歉意，坦承事件初期未能即時做好監督，深感抱歉。

教育處表示，昨天座談會中，多名家長指出學校未能及時調離涉案教師，以及未即時告知家長事件經過，均為重大行政疏失；對此，若調查結果確認違法，將依法追究相關人員責任，絕不護短，將以最嚴謹態度依法查處違失，全面檢討制度缺失，致力保障學童權益確保校園安全。