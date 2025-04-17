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秀育捐贈1744台實物投影機 助南投打造數位校園

聯合報／ 記者江良誠／南投即時報導
實物投影機可以擷取影像，再投射至顯示螢幕，讓學生一目了然，更能理解學習內容。圖／南投縣政府提供
實物投影機可以擷取影像，再投射至顯示螢幕，讓學生一目了然，更能理解學習內容。圖／南投縣政府提供

秀育企業今天捐贈南投縣國中小學1744台實物投影機，協助推動數位科技智慧校園，提升教學品質。南投縣長許淑華說，這次獲贈實物投影機，全縣班班都有一台投影機，學生學習不落人後，更在數位教育邁出一大步。

許淑華今天在南投市平和國小，接受秀育企業董事長梁徽彬捐贈實物投影機，師生也搶先體驗實物投影機教學，老師透過實物投影機，將放大陶瓷影像直接投映在教室螢幕，影像清晰、畫質又好，讓學生聽講更加專注，學習效果更好。

許淑華說，南投縣這二年持續投入教育經費，112年度起推動「班班有大屏」計畫，將班級投影機更換為互動式觸控大屏幕，去年底更領先全國推動「一師一載具、生生有平板」計畫，讓學生在學習方面不落人後，加上企業挹注，校園教學設備，不斷升級。

秀育企業生產電腦鍵盤、USB網路攝影機、行車紀錄器、投影機、汽車電子等周邊產品。梁徽彬表示，數位教學需要軟硬體設備整合，這次捐贈實物投影機，是數位教學的教材，能協助老師更輕鬆地指導學生，為學生提供更豐富的學習資源，希望拋磚引玉，有更多企業出錢出力，為台灣教育做出更多貢獻。

南投縣教育處表示，智慧教室核心設備，包括互動式觸控大屏幕、高速網路環境及數位學習載具。實物投影機有助補強數位學習設備，教師在課堂中透過實物投影機透過即時展示，讓教學內容更加生動直觀，提高學生學習興趣與專注力。

秀育企業捐贈南投縣1744台實物投影機，幫助推動數位教育。圖／南投縣政府提供
秀育企業捐贈南投縣1744台實物投影機，幫助推動數位教育。圖／南投縣政府提供
實物投影機可以擷取影像，再投射至顯示螢幕，讓學生一目了然，更能理解學習內容。圖／南投縣政府提供
實物投影機可以擷取影像，再投射至顯示螢幕，讓學生一目了然，更能理解學習內容。圖／南投縣政府提供
秀育企業董事長梁徽彬捐贈南投縣1744台實物投影機，由縣長許淑華代表接受。圖／南投縣政府提供
秀育企業董事長梁徽彬捐贈南投縣1744台實物投影機，由縣長許淑華代表接受。圖／南投縣政府提供

許淑華 載具

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