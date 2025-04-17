明星學校招生新現象 台南後甲國中國一新生大增12班

台南國中小已完成新生登記及報到，其中建興國中與復興國中因登記人數太多，被轉介到第2志願學校後甲國中，造成該校下學年國一將增加12班，全校總人數將達到2700人，成為今年市立國中小招生新現象。

台南市教育產業工會理事長陳葦芸表示，這一現象反映名校迷思，但尊重家長選擇。今年招生取消自由學區，部分學校難免受影響，市區學校有些減1、2班，偏鄉小校有些原可收到近10名學生，但只招到半數。由於學校只要有兄姊就讀，弟妹無須遷戶口就可就讀，今年影響還不是很明顯。

教產也認同就近入學，但因今年的措施來得太突然，家長來不及準備，難免會有不滿聲音。

少子化影響，許多學校都面臨招生不足，必須減班的危機，但部分明星學校依然是大家搶著就讀。台南市建興國中、復興國中因學生多，有總量管制，但今年登記的新生依然爆滿，數百名列為備取的學生就被依登記時所填志願，轉介到第2志願的學校。其中有許多家長都填後甲國中為第2志願，因此造成後甲國中下學年國一新生大增12班。

位於東區的後甲國中也是明星學校，曾是國內學生人數最多的國中，頂峰時有105班，學生4千多人；也因為如此，雖突然要增12班，仍有足夠的教室。不過，因明年學區戶籍內的國一新生人數約為畢業生人數，因此也將實施總量管制，2026年想要讀後甲國中，也要排隊，家長要做好心理準備。

後甲國中校長陳瑞榮說，由於新學年很快就要到，已經完成教室盤點，申請整修經費，並添購教學設備。增12班，老師人數增加20餘人，難免有衝擊，但該校設有新進教師輔導機制，會有各領域資深老師帶領新來的老師認識學校，了解學校的教學文化、學生、家長的期望；另，後甲也有教師專業領域的成長研習課程，協助老師充分展現專業，若碰到棘手的不適任教師也會依規定做適當處理，請家長放心。