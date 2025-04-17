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南市進學國小老建築華麗轉身 教師專業成長基地「秋楓沐學」

聯合報／ 記者鄭惠仁／台南即時報導
台南市中西區進學國小正宗館，華麗轉身為教師專業成長基地，今天開幕。記者鄭惠仁／攝影
台南市中西區進學國小正宗館，華麗轉身為教師專業成長基地，今天開幕。記者鄭惠仁／攝影

台南市「秋楓沐學－教師專業成長基地」今天揭幕，這是全國首批獲得設計研究院「學美．美學－教師專業發展空間1.0」300萬元補助，透過校園建物改造的美感新空間。教育局長鄭新輝表示，啟用典禮不僅展現進學國小對教育創新的投入，也代表著教育傳承的力量。

校長李添旺表示，此次空間改造競爭激烈，共有12案角逐，僅3案獲得補助，該校正宗館的改造，以「特教融合的百變魔幻空間」理念脫穎而出，並經20個設計團隊場勘、評選，最終由大玗室內裝修及陳冠瑋建築師事務所負責改造。

中西區進學國小正宗館於1987年由畢業校友捐建，以感念恩師鄧正宗對教育的奉獻。多年間，這裡曾作為圖書館、藝術教室及大型展演活動的舞台，承載了無數師生的成長記憶。這次透過「學美‧美學—校園美感設計實踐計畫」賦予這座建築新的使命，象徵教育傳承與創新交融的精神，為教師專業發展基地開啟新篇章。

教育局長鄭新輝指出，正宗館以一樓約80坪的教學空間導入設計思考，打造符合教師需求及兼具美感的專業發展空間，共同支持教師專業成長。「秋楓沐學」的命名寓意深遠，正宗館前的茄苳樹又名「秋楓」，見證百年學校發展，不僅是校園的重要地景，也代表生態教育與生命教育的核心價值，啟發孩子對萬物尊重與感恩之心。「沐學」象徵著教師們在這個空間中沉浸於學習與成長，提升專業素養，彼此交流，共同成長。

李添旺表示，重新啟用後的「秋楓沐學」不僅提供學生更優質的學習空間，更是教師專業成長的重要基地，將致力於發展特教教師專業培訓與資源共享，提供一個結合學習、創新與人文素養的教育場域，為特殊教育及多元學習環境貢獻心力。

教育局說，正宗館因使用執照問題，長期無法獲得公部門經費挹注進行維護，導致修繕進展受限。幸而有校長李添旺校長及前任校長周生民鍥而不捨努力，最終成功將產權轉移回校，為這座歷史建築開啟新生契機，透過校園美感計畫華麗轉身重獲新氣象。

台南市中西區進學國小正宗館，華麗轉身為教師專業成長基地，今天開幕。記者鄭惠仁／攝影
台南市中西區進學國小正宗館，華麗轉身為教師專業成長基地，今天開幕。記者鄭惠仁／攝影

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