賺很大？安親班旅遊景點免費還要800元 內行喊便宜：1費用貴到可怕

一日遊「景點免費」為何還要支付800元呢？一名男網友發文，稱他孩子就讀的安親班舉辦一日遊，行程去的都是免費景點，卻要支付800元的費用，讓他糾結是否要讓孩子去。對此，有內行人列舉出所需費用，並認為已經「很便宜了」。

一名男網友在Dcard發文，表示他小學四年級的孩子安親班要舉辦一日遊，行程打算去花博、擎天崗、竹子湖，午餐有麵包餐盒、蛋糕和飲料，全程搭乘遊覽車。原PO認為，去的行程都免費，卻要交800元費用，讓他覺得安親班「賺很大」，因此糾結是否要讓孩子參加。

此文一出，有網友列舉所需支出，直呼已經很便宜了，「麵包餐盒、蛋糕、飲料、遊覽車、遊覽車司機、遊覽車停車費、旅平險，通通都要錢啊，免費的只有門票」、「現職安親（班）老師，車資真的貴到可怕，我們的一日遊從1500元，收到現在要2000元」、「保底遊覽車出一天12000元，加上保險、餐盒，其實很便宜了」、「餐盒要錢，餐盒算100元；遊覽車也要錢，24人包車約1萬／天（1人）400元。保險也要錢，800（元）差不多吧」。

也有網友認為看小孩的想法，如果他想去，就讓他去玩，「主要是看小朋友要不要去，他想去就去，花800元讓小朋友開心一天，我覺得很值」、「主要要看小孩是不是很想參加」、「負擔得起、小朋友們感情好的話，就讓他去吧」。

原PO最後更新，表示因為家本來就住台北，且小孩的朋友都沒參加，其他人幾乎不認識，才會糾結是否要參加，但之後看時間大人都要上班，因此還是決定讓小孩參加。