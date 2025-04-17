台東某小學老師施暴學童案 教育處：5月14日前調查出爐
台東縣縱谷某國小學前特殊教育班老師對學童施暴案，縣府教育處今表示，昨天以召開家長座談會針對案件處理流程與改進措施溝通，除向家長致上誠摯歉意，同時說明調查結果若確認違法，將依法追究相關人員責任，絕不護短。
教育處長蔡美瑤指出，事件發生後，教育處即依規啟動調查，且相關資料已於調查期間即彙整移送檢調單位查察，期能透過司法程序全面保障受害者權益，同時，嚴正譴責涉案教師的不當行為，並已停聘並靜候調查。
今年1月縱谷某國小學前特殊教育班老師施暴，議員於上個月在議會臨時會提出討論，認為學校及教育機構監管機制出了問題。消息曝光引來各界關注，立委伍麗華在立院開記者會批學校及教育處失能，要求檢討改進。
教育處進一步說明，該案初步調查報告已於4月11日完成，預計4月30日召開認定委員會議，並於5月14日前將最終認定結果及調查報告函知事件關係家長。另縣府已啟動外部專家行政調查機制，針對事件處置中的失當行為，進行客觀、公正調查。
另事件發生後，也依規定成立由職能、物理與語言治療師及心理師組成的跨專案團隊，全面評估所有幼童身心狀況。預計下周提供完整評估報告，後續將啟動為期約6至8個月的療程服務，並依照學生個別需求動態調整，提供全方位支持。
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