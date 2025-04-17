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英最偉大畫家透納個展首次來台 250歲生日預售票開搶

聯合報／ 記者陳宛茜／台北即時報導
「威廉．透納特展：崇高的迴響」圖錄套票。圖／聯合數位文創提供
「威廉．透納特展：崇高的迴響」圖錄套票。圖／聯合數位文創提供

英國最偉大的畫家約瑟夫．馬洛德．威廉．透納（Joseph Mallord William Turner，1775-1851）透過對色彩與光線的卓越掌握，以生動描繪自然變化與力量，贏得「光之畫家」美譽。「威廉．透納特展：崇高的迴響」，將在今年6月27日至10月12日於中正紀念堂盛大展出。主辦單位聯合數位文創表示，展覽預售票及各種限量套票也巧妙安排在4月23日，也就是透納250歲生日當天中午12時於udn售票網獨家開賣，觀眾祝透納這位英國最偉大的畫家生日快樂之餘，也別忘了準時開搶。

2025年適逢威廉．透納250周年誕辰，擁有全球最多透納真跡收藏，同時也是英國最具代表性的泰德美術館，發起「Turner 250」系列紀念活動，其中最受矚目、也是全球史上最大規模的威廉・透納全球巡迴展覽：「威廉．透納特展：崇高的迴響」，在摩洛哥、上海展出時，便吸引了萬千藝術愛好者前往朝聖。

本次展覽焦點之一，是透納在1844年展出的《威尼斯-聖母安康聖殿》，整幅畫作以聖母安康聖殿為畫作中心，描繪出它作為巴洛克建築的傑作，同時也涵蓋周圍的運河、海關大樓和造幣廠等威尼斯著名地標，整個場景瀰漫在涼爽夜晚光景中，不僅描繪出這座城市的詩意氛圍，也反映了他內心對威尼斯的深厚情感。

另一件不容錯過的經典就是《藍色瑞吉山之日出》，被公認為是透納最傑出的作品之一。此畫作描繪的是黎明破曉前的雄偉山景，以富有層次的細膩筆觸，完美捕捉寧靜的清晨時刻，這幅畫在巡展結束後，將會回到泰德美術館封存10年，錯過本次展出就要再等10年。

台灣主辦單位為擴大慶祝「Turner 250」活動，特別以《威尼斯-聖母安康聖殿》、《藍色瑞吉山之日出》兩件重點展品，推出台北展首波精美限定商品，並在4月23日透納生日當天中午12點開賣400元單人預售票及擁有畫框特殊設計的900元雙人紀念套票，及典藏杯墊套票、圖錄套票等；更為擴大慶祝，限量推出僅250組的光影珍藏生日獻禮，以及與知名作家謝哲青合作推出的限量講座套票。

不只如此，於udn售票網購票更能加碼抽20英鎊以及泰德美術館與Swatch聯名的手錶，邀請全台熱愛藝術的朋友把握機會，搶先預約這場機會難得的藝術饗宴。

●「威廉．透納特展：崇高的迴響」單人票／雙人紀念套票：https://pse.is/7f8nv6 ；商品套票（生日獻禮／導冊／圖錄／杯墊）： https://pse.is/7f8p3b；謝哲青講座套票： https://pse.is/7f8p6s 。

透納1844年展出的《威尼斯-聖母安康聖殿》，整幅畫作以聖母安康聖殿為畫作中心，描繪出它作為巴洛克建築的傑作，同時也涵蓋周圍的運河、海關大樓和造幣廠等威尼斯著名地標，整個場景瀰漫在涼爽夜晚光景中，不僅描繪出這座城市的詩意氛圍，也反映了他內心對威尼斯的深厚情感。圖／TATE提供
透納1844年展出的《威尼斯-聖母安康聖殿》，整幅畫作以聖母安康聖殿為畫作中心，描繪出它作為巴洛克建築的傑作，同時也涵蓋周圍的運河、海關大樓和造幣廠等威尼斯著名地標，整個場景瀰漫在涼爽夜晚光景中，不僅描繪出這座城市的詩意氛圍，也反映了他內心對威尼斯的深厚情感。圖／TATE提供

威尼斯 生日 美術館

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