學務主任慘了！用束帶綑綁國小男童手腳 桃教育局要罰

桃園傳出國小男童因在校情緒不穩，手腳遭學務主任用束帶綁在椅子上，引發議論，網友紛紛表示「太誇張」；教育局初步調查，該主任因男童有傷人或自傷可能，所以使用束帶，雖是安全考量，但確實過當不妥，將由教事會議檢討議處。

網友今在臉書爆料，桃園1名男童手腳遭人用束帶綁在學校木頭椅子，時間長達一上午，是學校老師看不過去才透過她將事情曝光；該名網友將矛頭指向學校學務主任，指主任不但綁學生，還指控老師不適任，稱自己有政治背景，一直惡整師生，有學生因此暴瘦7公斤。

事件在網路曝光，不少網友直呼「誇張」、「過分」，呼籲家長直接提告，並要求教育單位嚴懲。

教育局表示，男童遭綁事件發生在昨天早上，其因為情緒不穩，有傷人和自傷可能，正確的處理方式應是學務處與輔導室專人共同處理，確保學生安全與觀察情緒變化，必要時通知家長帶學生就醫，但主任以束帶直至其情緒恢復穩定，時間約莫30到40分鐘，確實過當不妥，已責成學校召開校事會議檢討議處相關人員。