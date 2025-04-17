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花蓮偏鄉學童參訪高雄工廠 發表AI繪本劇

中央社／ 花蓮縣17日電
花蓮縣源城國小30名學童藉著AI繪本走進真實世界，學生們的圓夢計畫吸引產業主目光，挹注經費，帶學童前往高雄盛源精密工業公司參訪。（花蓮縣源城國小提供）
花蓮縣源城國小30名學童藉著AI繪本走進真實世界，學生們的圓夢計畫吸引產業主目光，挹注經費，帶學童前往高雄盛源精密工業公司參訪。（花蓮縣源城國小提供）

花蓮縣源城國小30名學童藉著AI繪本走進真實世界，學生的圓夢計畫吸引產業主注意，挹注全程經費，赴高雄盛源精密工業公司小港廠參訪，開啟從偏鄉出發走進世界的學習旅程。

源城國小學生帶著AI創作成果—光影繪本劇「童話大雜燴：我們一起出去玩」，昨天前往高雄盛源精密工業公司小港組裝廠參訪，並進行現場發表。

指導老師唐宇新今天告訴中央社記者，在校長蔡為本與教學團隊的推動下，師生積極探索生成式AI在教育現場的應用。此次課程結合資訊與藝文課，以「AI圖像生成 × 光影紙雕 × 童話創作 × 產業實作」為主軸，打造一場跨領域、跨空間的學習歷程。

學生透過ChatGPT與DALL‧E設計角色與場景，運用紙雕與分組演出製作光影繪本，串聯出一部7場景構成的童話作品「童話大雜燴：我們一起出去玩」。其中包括野獸公主與迷路王子的相遇、水鬼的心聲、火柴女孩的義賣、虎姑婆的團圓與村民們的歌唱等，孩子們將想像力、表達力與技術力合而為一，創造專屬於自己的故事世界。

「從故事走進工廠，孩子走進未來」唐宇新說，學童帶著這部作品，抵達盛源精密高雄小港組裝廠，展示親手創作的紙雕角色與劇情，並以書法寫下感謝卡致贈廠內工程師，引起現場技術人員的感動與迴響，「這才是真正的藝術，用手做出來的東西最有生命力。」

六年級學生吳忠信提問：「我以後可以來你們工廠當一個會畫圖又會說故事的工程師嗎？」盛源公司總監王復華回應：「只要你願意努力，就可能是開始。」

數位學習輔助早已是唐宇新的教學日常，他說，透過網路讓學生看到前所未見的世界，課本變得更鮮活有趣。盛源公司老闆發現偏鄉孩童學習的東西不少，看到孩子的紙雕、璞石畫、書法等作品，都非常驚喜。這次活動不只是參觀，更是帶著創作走進真實、與產業對話。

花蓮縣源城國小學生帶著AI創作成果－光影繪本劇「童話大雜燴：我們一起出去玩」，16日前往高雄盛源精密工業公司小港組裝廠參訪，並進行現場發表。（花蓮縣源城國小提供）
花蓮縣源城國小學生帶著AI創作成果－光影繪本劇「童話大雜燴：我們一起出去玩」，16日前往高雄盛源精密工業公司小港組裝廠參訪，並進行現場發表。（花蓮縣源城國小提供）

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