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全校僅13生！台南玉山國小吹熄燈號前「籃球隊奪冠」...寫下光榮篇章
台南市玉山國小只有13名學生，受少子化、人口外流影響，8月1日吹熄燈號，與北寮國小合併。學生雖少，但獨輪車享譽全國，今年的國小籃球聯賽，卻是小蝦米勝過大魚，擊敗300多名學生的學校，勇奪全市男童乙組冠軍，在學校停辦前寫下光榮篇章，也是裁併校的另種省思。
台南市部分偏鄉小校因招不到學生，班級學生人數少到僅有1、2人，基於學生的受教權、競爭力等考量，陸續有學校停辦，其中南市今年8月起有南化西埔、玉山、新營新橋、北門雙春共4所國小停辦，分別併入南化、北寮、新興、蚵寮國小。若繼續少子化，學校又招不到學生，未來也可能會有偏鄉小校停辦。
小校最常見的現象是學生人數太少，影響組隊參加運動賽事，特別是棒球、樂樂球、足球等，玉山國小全校學生人數只有13人，五、六年級勉強成軍，隊員是3名男生、3名女生，其中2名女生是因為看球隊無法成軍，加入湊人數，以參加校外比賽，因此，比賽時主靠其中4人，和一些2、3百學生數的學校相比，明顯居於弱勢。
但上月初的南市國小籃球對抗賽暨教育部國小籃球聯賽預賽，玉山國小在男童乙組一路過關斬將，預賽先以30：28勝全校395人隆田國小，以40：24 贏全校322人長興國小，並在六強賽以36：16勝全校302人西門實小 。四強賽以33：19 勝全校227人公誠國小，在冠軍賽中以23：20 勝全校257人南梓實小，勇奪男童乙組冠軍，體育老師曾景松感動到流淚，而6名籃球隊員力拚全場也寫下光榮篇章。
教導徐子蔚說，能有此好表現，除了孩子用意志力撐完全場，也得力於組長曾景松這些年來對於玉山國小籃球的深耕與陪伴，以及校長和行政人員及教師團隊努力。其中六年級的雙胞胎兄弟宋昀樵、宋耘仲喜歡打籃球，從四年級起常參加3對3的對抗賽，培養出好實力，已錄取東山國中體育班，令人欣慰。
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