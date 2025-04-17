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桃園某國小男童遭學務主任束帶綁手腳一上午 教育局證實：有通報

聯合報／ 記者陳俊智／桃園即時報導
桃園某國小男童手腳遭束帶綁在椅子上，引發網路議論。記者陳俊智／翻攝
桃園某國小男童手腳遭束帶綁在椅子上，引發網路議論。記者陳俊智／翻攝

桃園某國小傳出男童手腳遭束帶綑綁，消息在網路曝光，矛頭指向學務主任所為，不少人直呼「太誇張」，鼓勵直接提告；桃園市教育局初步調查，該生因為情緒不穩有過激行為，恐危害自己或他人，所以校方用此方式暫時控制，有通報，將進一步追查。

網友在臉書爆料，桃園1名男童手腳遭人用束帶綁在學校木頭椅子，時間長達一上午，是學校老師看不過去才透過她將事情曝光；該名網友將矛頭指向學校學務主任，指主任不但綁學生，還指控老師不適任，稱自己有政治背景，一直惡整師生，有學生因此暴瘦7公斤。

事件在網路曝光，不少網友直呼「誇張」、「過分」，呼籲家長直接提告，要求教育單位嚴懲。

教育局表示，事情發生在昨天，校方已依規定通報教育局，初步了解，該名男童時容易情緒不穩，需要加強關懷輔導，必要時也需藥物控制。他昨天上課上到一半突然情緒不穩，因無藥物控制，行為有傷人或自傷可能，所以校方才用束帶暫時固定其手腳，確保安全。不過，實際發生經過是否如校方呈報，學務主任是否有失當言行，教育局會進一步訪視調查。

主任 教育局

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