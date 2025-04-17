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桃園學校營養午餐 補助再調高

聯合報／ 記者鄭國樑／桃園報導

桃園市長張善政任內推出國中小學生免費營養午餐，繼前年9月因應物價調整，每餐補助上限金額調高至48元後，昨天宣布114學年度起，每餐再增至51元，預算將增加1.2億元。至於是否自辦延續「班班有鮮乳」政策，教育局指出，持續向中央爭取全額補助。

張善政昨天主持市政會議，表示2023年市府團隊率先推動國中小學生免費營養午餐政策，希望減輕家長負擔。除了陸續增加餐費補助，市府在過去1年，積極透過營養午餐推廣食農教育，將桃園在地食材如黑豬肉、蓮藕、桂竹筍等納入菜單，讓孩子吃得健康，還能認識家鄉、認識土地。

為讓桃園的孩子們在成長階段吃得更營養、更健康，市府經審慎評估後，決定再次加碼補助餐費，從114學年度起，提高公私立國中小學生營養午餐補助，每餐從目前上限48元調整為51元。

教育局指出，國中小學生免費營養午餐政策，全年預算由原先17.8億元調高至19億元，增加約1.2億元，有19萬6639名學生受惠。

張善政說，希望學校能更有彈性採購優質食材，確保孩子們的用餐品質不打折。並強調因應高關稅時代挑戰，國中小免費營養午餐政策不只攸關孩子的教育，更是支持勞工、穩定社會的重要政策。

小學生 營養午餐

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