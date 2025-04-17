聽新聞
0:00 / 0:00

不當管教 北市麗山高中、教育局遭糾正

聯合報／ 記者蔡晉宇洪子凱／台北報導

監察委員葉大華昨表示，北市麗山高中A師處罰數名講髒話學生，要求對著窗外大喊姓名及髒話內容，並違規下載學生個資訴訟，學校對A師不當管教及霸凌學生調查程序不周，監察院通過糾正台北市教育局及麗山高中。教育局表示，尊重指正，將持續督導各校保障學生權益。

葉大華指出，2020年11、12月間，A師於教室內陸續處罰講髒話之數名學生拉下口罩，對著窗外大喊自己的姓名，並大聲罵出不雅字眼等不當管教情事，有影音畫面可稽；A師管教實已涉及公然侮辱，屬違法管教措施，侵害學生人格權。

當時學校知悉並前往查看，卻未做校安通報與處理，經家長檢舉才通報及啟動調查；事後教育局未依法督導、釐清麗山高中調查本案現場處理人員身分、處理經過、通報責任及A師違失行為，竟以「未有學生舉報及承認有人罵不雅字眼，無法得知發生何事，也無法進行校安通報」等內容搪塞，顯有違失；另有3名調查小組委員球員兼裁判，也有爭議。

教育局表示，將持續督導學校嚴格落實校安通報制度，透過不定期稽核與案例宣導，確保各校確實依規定進行；也全面檢視學校教職員調閱學生個資權限，流程訂定相關規範，加強宣導個資保護。

個資 教育局

延伸閱讀

麗山高中不當管教案遭糾正 北市教育局允續督導

麗山高中教師不當處罰學生 監院糾正北市教育局、校方

台中貴族高中黑社會！學長打人手脫臼送醫 學弟挨打卻留校

抽籤順序微調 新北公共化幼兒園5月16日起線上報名

相關新聞

少子化衝擊！高雄42所小學新生不到10人 這3校各僅1人報到

少子化衝擊，偏鄉小校新生數逐年遞減，高雄市興田國小、小林國小與建山國小3所學校第一階段新生報到人數僅1人，不過，去年小一...

師生比高、校長也得四處籌錢 從南韓、越南看台灣菁英教育困境

以前台灣的教育成果傲視亞洲，豈知近年來，不僅韓國重點扶植20所科學高中，連越南的私立中學也全力發展教育...

不當管教 北市麗山高中、教育局遭糾正

監察委員葉大華昨表示，北市麗山高中A師處罰數名講髒話學生，要求對著窗外大喊姓名及髒話內容，並違規下載學生個資訴訟，學校對...

桃園學校營養午餐 補助再調高

桃園市長張善政任內推出國中小學生免費營養午餐，繼前年9月因應物價調整，每餐補助上限金額調高至48元後，昨天宣布114學年...

疊杯資格暨菁英賽 全台好手齊聚新北淡海國小

疊杯運動在世界盛行，中華競技疊杯運動推廣協會，日前到新北市淡海國小，舉辦114年競技疊杯「北部聯合資格賽暨夏季菁英賽」結合北部資格賽與市代表隊選拔賽，吸引來自新北、台北、基隆、宜蘭共四縣市，共三百多位，年齡層涵蓋幼兒到高中的選手齊聚一堂，選手眼明手快將手中的疊杯展開排列到收回原狀，只花不到幾秒的時間，熱血程度破表。

響應世界地球日 瑞典駐台辦事處贈花蓮126所國中小繪本

響應422世界地球日，瑞典駐台辦事處贈送花蓮全縣126所國中小學，瑞典的地熱與再生能源童書，帶領學童認識大自然的資源，一...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。