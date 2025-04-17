不當管教 北市麗山高中、教育局遭糾正

監察委員葉大華昨表示，北市麗山高中A師處罰數名講髒話學生，要求對著窗外大喊姓名及髒話內容，並違規下載學生個資訴訟，學校對A師不當管教及霸凌學生調查程序不周，監察院通過糾正台北市教育局及麗山高中。教育局表示，尊重指正，將持續督導各校保障學生權益。

葉大華指出，2020年11、12月間，A師於教室內陸續處罰講髒話之數名學生拉下口罩，對著窗外大喊自己的姓名，並大聲罵出不雅字眼等不當管教情事，有影音畫面可稽；A師管教實已涉及公然侮辱，屬違法管教措施，侵害學生人格權。

當時學校知悉並前往查看，卻未做校安通報與處理，經家長檢舉才通報及啟動調查；事後教育局未依法督導、釐清麗山高中調查本案現場處理人員身分、處理經過、通報責任及A師違失行為，竟以「未有學生舉報及承認有人罵不雅字眼，無法得知發生何事，也無法進行校安通報」等內容搪塞，顯有違失；另有3名調查小組委員球員兼裁判，也有爭議。

教育局表示，將持續督導學校嚴格落實校安通報制度，透過不定期稽核與案例宣導，確保各校確實依規定進行；也全面檢視學校教職員調閱學生個資權限，流程訂定相關規範，加強宣導個資保護。