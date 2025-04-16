新北市最西南角 懷恩基金會慰問三峽五寮國小師生

財團法人懷恩社福基金會董事長李棟樑，與會統企業副董事長李啟銘等人，今天前往新北市三峽區五寮國民小學慰問師生，並捐助校務基金與物資。小朋友表演傳統武術，感謝「李爺爺」。李棟樑則承諾，繼續關懷偏鄉孩童就學狀況，也呼籲社會各界一同加入關懷行列。

五寮國小位於三峽五寮里，三峽區是新北市下轄29區當中，位置最西南的一個；五寮里位於三峽區所屬28個里當中的西南角；學校位置又是五寮里的西南角，沿著校門口的省道台七乙線公路走200公尺，就離開新北市，進入桃園範圍。校長林雅芳打趣表示，學校就是新北市的「管線末端」。

林雅芳校長指出，目前全校六個年級加上幼兒園，總共有77名學生；學校創設於民國37年，今年正好也是77年。早年台七乙線沿途有煤礦，曾吸引大量工人，如今的經濟活動以種植綠竹筍為大宗，也因此校園的布置，運用許多竹材與竹藝。當地與其他偏鄉一樣，雖然難免人口流出，但因為空氣好、環境清幽，因此有些家長即使遷出，仍願意讓子女就讀五寮國小。為了這類學生，學校也有交通車，每天接送學生往返三峽市區。