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新北市最西南角 懷恩基金會慰問三峽五寮國小師生

聯合報／ 記者程嘉文／台北即時報導
懷恩基金會董事長李棟樑（左），到三峽五寮國小慰問，與小朋友親切互動。記者程嘉文／攝影
懷恩基金會董事長李棟樑（左），到三峽五寮國小慰問，與小朋友親切互動。記者程嘉文／攝影

財團法人懷恩社福基金會董事長李棟樑，與會統企業副董事長李啟銘等人，今天前往新北市三峽區五寮國民小學慰問師生，並捐助校務基金與物資。小朋友表演傳統武術，感謝「李爺爺」。李棟樑則承諾，繼續關懷偏鄉孩童就學狀況，也呼籲社會各界一同加入關懷行列。

五寮國小位於三峽五寮里，三峽區是新北市下轄29區當中，位置最西南的一個；五寮里位於三峽區所屬28個里當中的西南角；學校位置又是五寮里的西南角，沿著校門口的省道台七乙線公路走200公尺，就離開新北市，進入桃園範圍。校長林雅芳打趣表示，學校就是新北市的「管線末端」。

林雅芳校長指出，目前全校六個年級加上幼兒園，總共有77名學生；學校創設於民國37年，今年正好也是77年。早年台七乙線沿途有煤礦，曾吸引大量工人，如今的經濟活動以種植綠竹筍為大宗，也因此校園的布置，運用許多竹材與竹藝。當地與其他偏鄉一樣，雖然難免人口流出，但因為空氣好、環境清幽，因此有些家長即使遷出，仍願意讓子女就讀五寮國小。為了這類學生，學校也有交通車，每天接送學生往返三峽市區。

103~111年出掌軍友社，被形容為「最強理事長」的李棟樑，卸任後仍持續到部隊慰勞。此外他為了感念已故的父母與太太，成立懷恩與陳玲社福基金會，持續投入急難救助與鼓勵優秀教師、清寒學生等工作。每年基金會都舉辦清寒獎學金發放，以及號稱「民間師鐸獎」的教育大愛菁師獎選拔，並邀請馬英九前總統頒發。

懷恩基金會董事長李棟樑（後排中），慰問新北市三峽區的五寮國小，與低年級與幼兒園學生合影。記者程嘉文／攝影
懷恩基金會董事長李棟樑（後排中），慰問新北市三峽區的五寮國小，與低年級與幼兒園學生合影。記者程嘉文／攝影
懷恩基金會董事長李棟樑（左），會統企業副董事長李啟銘（右）慰問三峽五寮國小，捐贈校務發展基金，由校長林雅芳代表接受。記者程嘉文／攝影
懷恩基金會董事長李棟樑（左），會統企業副董事長李啟銘（右）慰問三峽五寮國小，捐贈校務發展基金，由校長林雅芳代表接受。記者程嘉文／攝影
三峽五寮國小附設幼兒園的學童，表演傳統中國武術。記者程嘉文／攝影
三峽五寮國小附設幼兒園的學童，表演傳統中國武術。記者程嘉文／攝影

偏鄉 李棟樑

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