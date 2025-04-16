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重視新二代文化教學需求 東港大潭國小教師研習增能

中央社／ 屏東縣16日電

重視新二代文化教學需求，屏東東港鎮大潭國小今天辦理教師研習活動，由新住民講師蘇玉英講解新住民在文化、觀念及飲食上隔閡，讓老師們未來能正確落實多元教育。

大潭國小校長趙錫清告訴中央社記者，校內新二代學生最高峰時期曾占全校16%，目前約為全校7%，104名學生中有8名是新住民子女；考量「教育積極性差別待遇」與「教育公平正義」，學校應重視新住民文化教學需求，從教師增能著手，是最實際且有效方式之一。

趙錫清說，「新住民子女教育與多元飲食文化」講座，讓老師們透過進修研習認識新住民文化，在教導新二代與非新住民孩子的觀念及做法上，也會比較正確，是文化回應教學上重要措施；今天研習人數共15名，除了一年級導師有事無法參與，全校教職員工都參加。

蘇玉英是越南華人第3代，曾在屏東縣好好婦女權益發展協會、屏東新住民家庭服務中心任職，目前擔任屏東縣聯合國多元發展協會總幹事，對於新住民教育推廣不遺餘力。

蘇玉英表示，新住民在台灣社會容易遇到文化、觀念與飲食上種種隔閡與差異，因而造成誤解，須透過教育管道來教導與化解；台灣社會對新住民包容度已愈來愈好，若透過教育管道持續推廣，未來多元教育可以做得更好。

蘇玉英說，新住民飲食文化不僅帶來新的味蕾體驗，也讓當地人更容易接觸與理解不同國家文化。新住民子女教育議題不僅是個人及家庭議題，更是台灣邁向更包容與多元社會重要一環；未來應持續推動教育資源、促進跨國文化之間交流，讓新住民子女充分發揮潛力，成為社會一份子，為台灣未來注入更多熱情活力與教育創新。

今天研習活動中，蘇玉英現場進行越式春捲教學，俐落地將米紙沾水，包入生菜、米線、鮮蝦及五花肉；認真看示範的老師們，一動起手紛紛亂了陣腳，有人大喊「黏住了」，看著不成形春捲笑成一片，不過也立刻捲土重來，製作出像樣異國美食。

大潭國小四甲導師吳瓊瑜說，在飲食體驗活動中感受到文化多樣與魅力，也透過蘇玉英分享，更加了解多元文化特有習俗，增進對新住民子女認識與尊重，對教授班上新住民孩子有很大幫助。

屏東縣 新住民

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