少子化衝擊！高雄42所小學新生不到10人 這3校各僅1人報到

少子化衝擊，偏鄉小校新生數逐年遞減，高雄市興田國小、小林國小與建山國小3所學校第一階段新生報到人數僅1人，不過，去年小一新生掛零的六龜區新威國小，今年逆勢成長，新生人數「破蛋」增至4人。

教育局統計，今年高雄市42所小學校新生報到人數不到10人，其中4校僅3人報到，包括茂林區多納國小、桃源區寶山國小、大樹區小坪國小、杉林區上平國小，至於甲仙區小林國小、桃源區建山國小及大樹區興田國小，皆僅1位新生報到。

小林國小受88風災影響，人口外移嚴重，近年新生報到人數都個位數，今年學區戶籍新生有2位，只有1人報到，建山、興田國小也僅有1人報到。

興田國小校長吳孟珠表示，今年戶籍學區人數是4個孩子，1人從小住市區、1人是特殊兒留在特教班、另1人還在考慮，因媽媽考慮到課後補習，但興田國小偏北，地處較偏遠，沒有補習班，大樹區南邊的補習班車子也沒到這裡接送，所以還在猶豫當中。

吳孟珠說，學校課後規畫豐富多元試探課程，包括小提琴、美勞創作、繪畫課、雙語閱讀社團，都是免費，希望可以留住孩子。她說，現階段學校沒有併校或裁校危機，但人數一直減少，仍存在風險，「但我們真的很努力在辦校，學校人數這麼少，體操隊、扯鈴隊出去比賽都拿全國金牌」。

教育局表示，市府已修訂相關辦法，學生人數未達40人且流失嚴重者，須提出「永續3年優質轉型計畫」，找出小校特色，並由教育局輔導訪視評定，避免學校人數過少遭裁併。