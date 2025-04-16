台東某國小學童疑遭不當管教 監委自動調查
監委紀惠容、葉大華今天說，台東縣某國小多名學童疑遭教師不當管教，造成學童多處外傷，學童家長向校方調閱監視器，卻沒有不當管教畫面，學校處理涉包庇，因此已申請自動調查。
民進黨立委伍麗華先前召開記者會指出，台東縣某國小1月發生特教班兒虐事件，8名特教生中有6名受虐，家長調閱監視器時，校方竟提供非真正施暴時間的影像，隱瞞實情。要求台東縣府、校方說明後續調查機制、檢討現行監視器調閱辦法。
監委指出，台東縣政府教育處今年1月9日接獲通報後，遲至1月20日成立調查小組，家長2月27日得知通報訊息及相關監視畫面，疑拖延提供監視畫面給學童家長，嚴重損害其權益。
監委說，究竟台東縣政府及學校有無依相關規定進行調查、通報機制是否完備、權責機關有無善盡監督之責，都有深入調查釐清必要。
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