響應世界地球日 瑞典駐台辦事處贈花蓮126所國中小繪本

響應422世界地球日，瑞典駐台辦事處贈送花蓮全縣126所國中小學，瑞典的地熱與再生能源童書，帶領學童認識大自然的資源，一起以行動愛地球的重要性。瑞典駐台代表任荷雅（Helena Reitberger）表示，當年看到花蓮太魯閣的風景，覺得非常美麗，期許台灣與瑞典能在永續發展道路上攜手合作。

花蓮縣政府與瑞典駐台辦事處響應世界地球日，今天與數十位花蓮的國小學童齊聚一堂，認識能源的重要性，並分享再生能源從何而來。

代表任荷雅表示，20幾年前在台灣待了1年半，感覺瑞典就像台灣一樣，有許多茂密森林，當年造訪花蓮看到美麗的太魯閣印象深刻，希望還會有機會帶2個兒子一起去。

任荷雅說，雖然瑞典與台灣距離遙遠，飛機航程約20小時，不過雙方都很重視綠色轉型，一起保護唯一的地球生態環境；同時介紹瑞典給小朋友認識。

瑞典駐台辦事處贈送花蓮126所國中小學，來自瑞典的兒童繪本 「我們的隱藏力量」繁體中文版，是全台第一本介紹地熱與再生能源的繪本，透過簡單有趣的圖示及故事，希望引領小朋友探索地熱與再生能源的世界，為資源永續努力，用行動保護地球。

縣長徐榛蔚表示，花蓮致力發展與推動環境教育，落實「淨零碳排．永續花蓮」及SDGS的政策理念，透過與國際合作邁向永續及資源循環的城市，要為自己與下一代守護這片土地，讓花蓮成為氣候韌性的縣市典範。