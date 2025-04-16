布袋戲到情人果 中山女中合唱團沉浸雲林農村古早味

台北市立中山女中合唱團今天到雲林重興國小進行城鄉文化交流，學習布袋戲操偶技巧、體驗採摘芒果與情人果製作等，展開一場融合音樂表演與農村古早味體驗深度互動饗宴。

台北市立中山女中校長張云棻今天帶著合唱團到雲林縣重興國小，活動由中山女中合唱團學生帶來的音樂表演拉開序幕，吸引全校師生與家長聚精會神聆聽。

除音樂交流，重興國小設計一系列古早味生活體驗課程，學生分組體驗傳統棉花糖製作、芒果採摘與情人果製作，更有布袋戲偶操作與趣味競賽等多樣活動。

活動中，由重興國小布袋戲社團學生親自指導操偶技巧，引發台北學生濃厚興趣；表演後指導高中學生分組排練簡單橋段，讓北部學子不僅加深對雲林特色及傳統文化理解，也展現城鄉學生互動合作美好畫面。

重興國小校長林志郎說，2校交流來自一名台北友人參訪重興國小後的推薦，引起中山女中合唱團師生興趣，進而促成這次難得跨區合作；中山女中也將此行納入學生「服務與學習」課程，期望藉由走出城市、走進地方，讓學生真正體會教育的多元及意義。

林志郎表示，此次交流不僅讓偏鄉孩子開拓視野，也讓都市學生了解鄉村教育的努力；他強調，未來學校將持續發展文化課程，讓在地智慧融入日常學習，培養學生對土地與文化的深厚情感。