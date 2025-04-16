疊杯資格暨菁英賽 全台好手齊聚新北淡海國小

疊杯運動在世界盛行，中華競技疊杯運動推廣協會，日前到新北市淡海國小，舉辦114年競技疊杯「北部聯合資格賽暨夏季菁英賽」結合北部資格賽與市代表隊選拔賽，吸引來自新北、台北、基隆、宜蘭共四縣市，共三百多位，年齡層涵蓋幼兒到高中的選手齊聚一堂，選手眼明手快將手中的疊杯展開排列到收回原狀，只花不到幾秒的時間，熱血程度破表。

中華競技疊杯運動推廣協會理事長 朱雅芳表示，每一年四月剛好是疊杯世界賽，而台灣有16位頂尖疊杯好手，藉由參與這次的「夏季菁英賽」，為4月25日至27日即將出征瑞士WSSA世界錦標賽暖身，並且也可以讓這場來自四縣市參與資格賽的小選手們，一起學習交流，而過去疊杯比賽，淡水文化國小是主要推廣的學校，而這次不僅是主辦活動，更來到新北市最新的淡海國小，也讓來自各地的小小選手們，在比賽之後也能夠體驗淡水觀光。

中華競技疊杯運動推廣協會理事長朱雅芳表示，這次比賽不僅是選手們技術的大考驗，也讓淡水地區因賽事增添活力與觀光效益，有家長分享，孩子一聽說比賽地點在淡水，吵著一定要來，因為還能順道逛淡水老街。

文化國小校長 蘇穎群表示，然而競技疊杯，速度與節奏的極限挑戰，孩子們不只拼反應，更拼自信，也期待這群台灣之光，在瑞士世界賽舞台上閃耀光芒。