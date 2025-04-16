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北市麗山高中不當管教調查過程瑕疵遭監院糾正 教育局：持續精進
台北市麗山高中2020年發生不當管教事件，監察院今指出校方、教育局在調查過程中有瑕疵，提出糾正。教育局表示，尊重監察院指正，對不當管教事件深感遺憾，將持續督導各校落實法令，保障學生權益。
監察委員葉大華今天表示，麗山高中一名教師為處罰數名講髒話學生，對窗外大喊姓名及髒話內容，並違規下載學生個資作為訴訟案件之用，該校對A師不當管教及霸凌學生調查程序，小組委員有球員兼裁判及調查程序中召開修復式會議爭議、教育局督導不周，糾正教育局及麗山高中。
教育局回應，尊重監察院指正，對該事件深感遺憾，將持續督導學校嚴格落實校安通報制度，透過不定期稽核與案例宣導，確保各校確實依規定進行校安通報；同時已全面檢視學校教職員調閱學生個資權限與流程訂定相關規範，加強宣導個資保護相關法令。
教育局說，會持續積極負責的態度落實各項精進措施，並依法行政，加強對各校之督導，致力於營造安全、友善的校園環境，保障學生權益。
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