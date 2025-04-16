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影／台中光復國中小學新建禮堂動土 盧秀燕透露一段奇妙緣分

聯合報／ 記者黃寅／台中即時報導
台中市霧峰區光復國中小學新建活動中心，將命名為「曦望館」。記者黃寅／攝影
台中市霧峰區光復國中小學新建活動中心，將命名為「曦望館」。記者黃寅／攝影

台中市長盧秀燕上午前往霧峰區光復國中小學，為該校的新建活動中心動土。總工程費9460萬元，由市府完全支出，預計明年7月完工，這也是該校自九二一地震後、2002年遷校至今首有興建活動中心。

學校師生今列隊歡迎市長到來，大里霧峰地方人士許多人出席，僑泰高中舞獅隊也在會中表演，大家歡欣鼓舞迎接這項工程動工。

盧秀燕說，她上任後發現台中市有禮堂的學校僅占6成，而且多在市區，也就是說原本有4成，且大部分在原縣區的學校沒有禮堂。所以，她推動「給孩子一個禮堂」的計畫，一次興建25所學校的禮堂，目的在縮短城鄉差距，原市區有的，原縣區也要有。

她說，再窮不能窮教育，所以她上任以來，教育占總預算的比例也是六都最高。光復國中小學20多年來有校舍沒有禮堂，到了6、7月份辦活動，會熱死，對師生都是虐待，所以必須給師生禮堂。

而且，以往台中市的預算每年僅蓋兩、三個禮堂，大家都來搶，市議員也來爭取，要改善25個學校得花上10幾年。但是，她下定決心，一口氣提出24億元預算，25所學校一起做，明年可以陸續完工，光復國中小學也終於可以有自己的禮堂。

盧秀燕透露，親自參加光復國中小學禮堂動工，是因為九二一地震後，除了光復國中小學要遷校，亞洲大學也在找校地，也都在找預算，她當時雖不是本區的立委，但因為與時任行政院長的蕭萬長有特別好的交情，霧峰有人找上她，希望她找蕭萬長，她義不容辭的幫忙，讓3校順利設校。

她說，20多年後光復國中小學最後一塊拼圖禮堂建設，竟也是由她來完成，人生中有太多的巧合，也顯示她和光復國中小學有特殊的淵緣，未來希望禮堂能如期、如質完成。

教育局長蔣偉民說，總工程費9460萬元，其中主體工程經費8260萬元，還包括完工後設備經費1200萬元。校長洪瑞濱說，活動中心將命名為「曦望館」涵義是孩子學習不再受限，對未來充滿期待與希望。

台中市霧峰區光復國中小學新建活動中心，將命名為「曦望館」。記者黃寅／攝影
台中市霧峰區光復國中小學新建活動中心，將命名為「曦望館」。記者黃寅／攝影
台中市霧峰區光復國中小學師生今列隊歡迎市長到來。記者黃寅／攝影
台中市霧峰區光復國中小學師生今列隊歡迎市長到來。記者黃寅／攝影
台中市霧峰區光復國中小學新建活動中心動土。記者黃寅／攝影
台中市霧峰區光復國中小學新建活動中心動土。記者黃寅／攝影
台中市長盧秀燕（中）上午前往霧峰區光復國中小學，為該校的新建活動中心動土上香。記者黃寅／攝影
台中市長盧秀燕（中）上午前往霧峰區光復國中小學，為該校的新建活動中心動土上香。記者黃寅／攝影
台中市長盧秀燕（左三）上午前往霧峰區光復國中小學，為該校的新建活動中心動土。記者黃寅／攝影
台中市長盧秀燕（左三）上午前往霧峰區光復國中小學，為該校的新建活動中心動土。記者黃寅／攝影
台中市霧峰區光復國中小學新建活動中心動土。記者黃寅／攝影
台中市霧峰區光復國中小學新建活動中心動土。記者黃寅／攝影

小學 盧秀燕

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