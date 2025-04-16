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影／全國第1個國中大型探索體驗學校 南興國中探索園區水域課程啟動

聯合報／ 記者魯永明／嘉義即時報導

嘉市府將南興國中第2校區—永續學院探索體驗園區建置計畫，納入十大旗艦計畫「教育新世代」重大目標，上午在園區舉行水域課程「城市水域在嘉啟航」啟動典禮，市長黃敏惠與來賓共同拉開覆蓋在獨木舟上的大紅布，宣告城市水域安全教育場域環境啟動。

南興國中第二校區探索體驗園區，是全國第一所地方政府設置大型探索體驗學校，有多達33項擁有國際認證高低空設施，透過各項體驗課程讓學生認識並尊重大自然，體驗戶外活動技巧樂趣，每年近6千學子體驗，至今總參與人數將超過4萬5千人。今年新增水域課程，提升學生水域活動技能與團隊合作，奠定學子海洋教育基礎。

黃敏惠說，南興探索體驗學校誕生，是推動教育創新實踐永續教育具體展現。她2006年擔任首任市長，當時副市長李錫津引進嶄新教育思維，為孩子們打造挑戰探索啟發與成長教育空間，培養溝通團隊合作素養能力。

市府爭取中央支持，經嚴謹環評與水保規畫，占地7.5公頃探索體驗學校2013年動工，費時4年完工啟用。戶外探索教育歐美國家盛行已久，希望探索教育在嘉市深入扎根，探索體驗園區提供孩子挑戰自我、認識自我、超越自我學習場域。的孩子。

教育處長郭添財表示，市府補助621萬元設水域課程設施設備，園區將透過戶外、童軍及環境教育3大課程主軸，培養學生自信面對未來，市府逐年編預算，預計4年共投入5億8千萬開發園區整，將南興國中第2校區打造全國首屈一指探索教育學校。

南興校長柯博議說，為實施水域課程，執行電力改善、空氣能熱泵熱水器建置、滯洪池教學情境及周邊環境改善及水域課程教具教材安全設備等項目，去年驗收完成，今年辦理水域課程，分為獨木舟操作及自力造筏2項課程，預計有800名國中生參與，讓孩子學習水域活動安全知識，激發學生對水域興趣及潛能。

南興國中第二校區探索體驗園區，是全國第一所地方政府設置大型探索體驗學校，有多達33項擁有國際認證高低空設施。記者魯永明／攝影
南興國中第二校區探索體驗園區，是全國第一所地方政府設置大型探索體驗學校，有多達33項擁有國際認證高低空設施。記者魯永明／攝影
嘉市南興國中第2校區-永續學院探索體驗園區，上午舉行水域課程「城市水域在嘉啟航」啟動典禮，市長黃敏惠與來賓共同拉開覆蓋在獨木舟上的大紅布，宣告城市水域安全教育場域環境啟動。 記者魯永明／攝影
嘉市南興國中第2校區-永續學院探索體驗園區，上午舉行水域課程「城市水域在嘉啟航」啟動典禮，市長黃敏惠與來賓共同拉開覆蓋在獨木舟上的大紅布，宣告城市水域安全教育場域環境啟動。 記者魯永明／攝影
嘉市南興國中第二校區探索體驗園區水域課程啟動。 記者魯永明／攝影
嘉市南興國中第二校區探索體驗園區水域課程啟動。 記者魯永明／攝影
嘉市南興國中第二校區探索體驗園區水域課程啟動。 記者魯永明／攝影
嘉市南興國中第二校區探索體驗園區水域課程啟動。 記者魯永明／攝影
嘉市南興國中第2校區-永續學院探索體驗園區，上午舉行水域課程「城市水域在嘉啟航」啟動典禮。 記者魯永明／攝影
嘉市南興國中第2校區-永續學院探索體驗園區，上午舉行水域課程「城市水域在嘉啟航」啟動典禮。 記者魯永明／攝影
嘉市南興國中第二校區探索體驗園區水域課程啟動。 記者魯永明／攝影
嘉市南興國中第二校區探索體驗園區水域課程啟動。 記者魯永明／攝影
南興國中第二校區探索體驗園區，是全國第一所地方政府設置大型探索體驗學校，有多達33項擁有國際認證高低空設施。記者魯永明／攝影
南興國中第二校區探索體驗園區，是全國第一所地方政府設置大型探索體驗學校，有多達33項擁有國際認證高低空設施。記者魯永明／攝影
嘉市南興國中第二校區探索體驗園區水域課程啟動。 記者魯永明／攝影
嘉市南興國中第二校區探索體驗園區水域課程啟動。 記者魯永明／攝影

團隊 永續 獨木舟

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