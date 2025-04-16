美關稅來襲穩定社會 張善政上任2次調高營養午餐補助

桃園市長張善政今天在市政會議宣布，114學年度（2025年8月）開始，也就是下個學期，提高公私立國中小學生營養午餐補助，每餐從目前上限48元調整為51元，這也是他上任後第2次調高營養午餐補助。

張善政說明，調高營養午餐補助攸關孩子們的教育與健康，為了讓桃園的孩子們在成長階段吃得更營養、更健康，市府決定從114學年度開始調高補助。

因應高關稅時代的挑戰，張善政強調，他相信國中小免費營養午餐政策，不只攸關孩子的教育，更是支持勞工、穩定社會的一項政策，未來，市府將持續滾動檢討補助機制，讓每位孩子都快樂學習、健康成長。

張善政表示，2023年他和團隊率先推動國中小學生免費營養午餐政策，希望減輕家長負擔；同年9月因應物價調整，每餐增加3元補助，金額調高至48元。過去一年，市府更積極透過營養午餐推廣食農教育，將桃園在地食材如黑豬肉、蓮藕、桂竹筍等納入菜單，讓孩子吃得健康，也認識家鄉、認識土地。

張善政指出，市府審慎評估後，決定再次加碼補助，希望學校能更有彈性採購優質食材，確保孩子們的用餐品質不打折。