快訊

捷運石牌站驚傳砍人案！約50歲傷者背部遭刺送醫 目擊乘客尖叫

北分署霸凌案隨前部長下台 黃玲娜今回鍋勞動部政次

美司令曝台海若開戰「將有50萬人慘死」 防長顧立雄回應了

大甲媽遶境清水高中廁所髒亂 學生怒批丟光媽祖臉

中央社／ 台中15日電

大甲鎮瀾宮媽祖遶境，民眾追媽祖沿途卻製造髒亂。彰化市清出逾5噸垃圾，台中清水高中開放廁所供使用，地上滿是垃圾、排泄物，學生還得打掃，怒批「把媽祖的臉都丟光」。

鎮瀾宮今天透過文字稿回應，未來活動過後，將由校方委外聘請清潔人員打掃，廟方再提供相關資源，避免對學生造成困擾。

清水高中學生在網路發文指出，上廁所後垃圾丟整地，洗手台也是，甚至有排泄物在地板，痛批「我們不是休息站好嗎」「把媽祖的臉都丟光了」，有學生提到，打掃時臭味在樓梯都聞得到，夠噁心的。

清水高中校長蕭建華告訴中央社記者，大甲媽祖遶境活動，校園在4月12、13日開放廁所提供民眾使用，週一學生上學發現廁所被弄得一團亂，還得打掃難免有氣。希望民眾參與盛事，也要發揮公德心，校園為友善空間提供民眾使用，也應體諒學生打掃辛苦。

鎮瀾宮指出，感謝清水高中提供校園空間供香客使用，未來廟方會持續並更努力呼籲香客，應該要珍惜所有自發性提供的資源，共同維護廁所及休息空間，保持環境衛生，不要亂丟垃圾。

大甲媽祖鑾轎11日在彰化市區遶境，彰化市清潔隊出動50名隊員，跟隨鑾轎在市區大街小巷及宮廟，清掃鞭炮灰及垃圾，共清掃垃圾量4210公斤、回收量1050公斤，合計5260公斤，和去年的4210公斤相比增加約1000多公斤，清潔隊員掃到清晨6時才完成。

有民眾在臉書發表意見指出，外地來的信眾帶來滿地的垃圾、製造髒亂，相信媽祖也不樂見。也有人認為，宮廟應負起責任一起打掃，而不是製造髒亂。

大甲媽祖 廁所 彰化

延伸閱讀

遶境後...清水高中生掩鼻打掃廁所屎尿氣炸「丟媽祖的臉」

大甲媽回鑾遶境彰化市區 清潔隊清出5260公斤垃圾

「天后駕稻」！苑裡推稻田媽祖彩繪 天后派對19日登場七尊媽祖駐駕

影／大甲媽祖凌晨回鑾安座 80萬人恭迎也相約明年再見

相關新聞

師生比高、校長也得四處籌錢 從南韓、越南看台灣菁英教育困境

以前台灣的教育成果傲視亞洲，豈知近年來，不僅韓國重點扶植20所科學高中，連越南的私立中學也全力發展教育...

全國第一所K-12公立學校 攜手加拿大OIA啟動雙聯學位合作

台南市立沙崙國際高中是全國第一間包含幼兒園至高中的公立學校，今天與加拿大卓越國際學院簽署雙聯學位合作備忘錄，自114學年...

東石國中男子足球隊首冠 踢出嘉義縣新傳奇

嘉義縣東石國中男子足球隊9日至11日，參加113學年度中等學校足球聯賽11人制國中乙級決賽，憑藉堅強實力與團隊精神，一路...

創新閱讀策略實踐素養教育 台南崇明國中獲閱讀磐石獎

台南市東區崇明國中秉持「閱讀點亮人生」的理念，以「崇心閱讀，璀璨光明」為核心願景，實踐「以心為始，以光為終」的教育哲學，...

新北與加拿大私中 簽署雙聯學制

繼與美國達拉斯浸會大學簽署合作備忘錄，新北教育局昨與加拿大卓越國際學院（OIA），簽署雙聯學制MOU。

台中貴族高中黑社會！學長打人手脫臼送醫 學弟挨打卻留校

台中某私立中學傳霸凌事件！高三學長在下課時間將高一學弟叫到廁所狂揍，連兩節下課如法炮製，不少學生圍觀，還連喊「打他」。市...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。