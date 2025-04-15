全國第一所K-12公立學校 攜手加拿大OIA啟動雙聯學位合作

台南市立沙崙國際高中是全國第一間包含幼兒園至高中的公立學校，今天與加拿大卓越國際學院簽署雙聯學位合作備忘錄，自114學年度起，學生將有機會同步取得加拿大安大略省高中學位，實現在地就學、全球接軌的學習願景。

教育局長鄭新輝代表市府出席簽約儀式，加拿大國家教育發展基金會董事長竺育如、卓越國際學院副校長Ryan McAllister、政治大學特聘教授郭昭佑等貴賓也一同出席。另有土城、大灣、南寧等高中代表與會，並同步簽署雙聯學位合作意向書。鄭新輝表示，此簽約象徵南市國際課程聯盟啟動，將為台南教育注入更強的國際動能。

沙崙國際高中籌備處主任黃詞凰說，雙聯學位課程具有高度修讀彈性，學生最多可抵免24個OSSD學分，僅需額外修習6至7門核心課程，即可取得加拿大高中文憑。課程將以高一銜接、高二修課為規畫主軸，並透過線上課程與彈性學習時段安排，協助學生兼顧原有課程與OSSD修業需求。針對商管類群學生，學校已規畫導入全英授課課程，強化語言與專業同步發展。無論選擇國內升學或申請海外大學，都可透過此課程取得實質競爭優勢。

鄭新輝說，沙崙國際高中與OIA合作導入OSSD雙聯學位課程，透過學分抵免與彈性課程安排，讓學生能兼顧國內外學歷規畫。課程設計強調素養導向與自主學習，結合線上教學與語言培力，拓展學生學習的廣度與選擇。教育局將協助學校穩健推動，逐步累積經驗，並擴展至其他有意願發展國際課程的學校，形塑具台南特色的國際教育課程發展模式。

教育局表示，沙崙國際高中與加拿大卓越國際學院簽署雙聯學位合作，是台南推動教育國際化的重要里程碑，市府將持續推動雙語與國際教育，並結合沙崙智慧綠能科學城與南部半導體聚落資源，強化教育與產業接軌，培育具有國際競爭力的新世代人才。