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全國第一所K-12公立學校 攜手加拿大OIA啟動雙聯學位合作

聯合報／ 記者鄭惠仁／台南即時報導
台南市立沙崙國際高中今天與加拿大卓越國際學院簽署雙聯學位合作備忘錄。圖／台南市教育局提供
台南市立沙崙國際高中今天與加拿大卓越國際學院簽署雙聯學位合作備忘錄。圖／台南市教育局提供

台南市立沙崙國際高中是全國第一間包含幼兒園至高中的公立學校，今天與加拿大卓越國際學院簽署雙聯學位合作備忘錄，自114學年度起，學生將有機會同步取得加拿大安大略省高中學位，實現在地就學、全球接軌的學習願景。

教育局長鄭新輝代表市府出席簽約儀式，加拿大國家教育發展基金會董事長竺育如、卓越國際學院副校長Ryan McAllister、政治大學特聘教授郭昭佑等貴賓也一同出席。另有土城、大灣、南寧等高中代表與會，並同步簽署雙聯學位合作意向書。鄭新輝表示，此簽約象徵南市國際課程聯盟啟動，將為台南教育注入更強的國際動能。

沙崙國際高中籌備處主任黃詞凰說，雙聯學位課程具有高度修讀彈性，學生最多可抵免24個OSSD學分，僅需額外修習6至7門核心課程，即可取得加拿大高中文憑。課程將以高一銜接、高二修課為規畫主軸，並透過線上課程與彈性學習時段安排，協助學生兼顧原有課程與OSSD修業需求。針對商管類群學生，學校已規畫導入全英授課課程，強化語言與專業同步發展。無論選擇國內升學或申請海外大學，都可透過此課程取得實質競爭優勢。

鄭新輝說，沙崙國際高中與OIA合作導入OSSD雙聯學位課程，透過學分抵免與彈性課程安排，讓學生能兼顧國內外學歷規畫。課程設計強調素養導向與自主學習，結合線上教學與語言培力，拓展學生學習的廣度與選擇。教育局將協助學校穩健推動，逐步累積經驗，並擴展至其他有意願發展國際課程的學校，形塑具台南特色的國際教育課程發展模式。

教育局表示，沙崙國際高中與加拿大卓越國際學院簽署雙聯學位合作，是台南推動教育國際化的重要里程碑，市府將持續推動雙語與國際教育，並結合沙崙智慧綠能科學城與南部半導體聚落資源，強化教育與產業接軌，培育具有國際競爭力的新世代人才。

加拿大 台南 教育局

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