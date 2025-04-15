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東石國中男子足球隊首冠 踢出嘉義縣新傳奇

聯合報／ 記者魯永明／嘉義即時報導
嘉義縣東石國中男子足球隊9日至11日，參加113學年度中等學校足球聯賽11人制國中乙級決賽，憑藉堅強實力與團隊精神，一路過關斬將，最終贏得冠軍，締造創隊以來最佳成績。圖／嘉縣府提供
嘉義縣東石國中男子足球隊9日至11日，參加113學年度中等學校足球聯賽11人制國中乙級決賽，憑藉堅強實力與團隊精神，一路過關斬將，最終贏得冠軍，締造創隊以來最佳成績。圖／嘉縣府提供

嘉義縣東石國中男子足球隊9日至11日，參加113學年度中等學校足球聯賽11人制國中乙級決賽，憑藉堅強實力與團隊精神，一路過關斬將，最終贏得冠軍，締造創隊以來最佳成績。

本次決賽分別對上花蓮花崗國中、桃園慈文國中及台中市潭秀國中，以3戰全勝之姿勇奪冠軍。總教練顏智遠也獲頒「金牌教練」榮譽。

顏智遠表示，孩子們證明，只要有機會，他們能走得更遠。他感謝家長們的支持，特別是醫師陳毓容和體育班家長後援會會長廖怡茜，全程陪伴，是球隊最堅強的後盾。

東石國中校長林子欽表示，男子足球隊自111學年度成立，為嘉義地區熱愛足球的學生提供訓練平台，且明年將升上國男甲級，迎接更高層級挑戰。學校也會持續協助學生報考體育班，朝職業之路邁進，為嘉義寫下更多精彩故事。

教育處表示，足球不只是運動，更讓學生學會堅持、團隊合作與建立自信，即使資源有限，孩子們仍努力訓練，勇敢追夢，展現驚人的毅力與韌性。

嘉義縣東石國中男子足球隊9日至11日，參加113學年度中等學校足球聯賽11人制國中乙級決賽，憑藉堅強實力與團隊精神，一路過關斬將，最終贏得冠軍，締造創隊以來最佳成績。圖／嘉縣府提供
嘉義縣東石國中男子足球隊9日至11日，參加113學年度中等學校足球聯賽11人制國中乙級決賽，憑藉堅強實力與團隊精神，一路過關斬將，最終贏得冠軍，締造創隊以來最佳成績。圖／嘉縣府提供
嘉義縣東石國中男子足球隊9日至11日，參加113學年度中等學校足球聯賽11人制國中乙級決賽，憑藉堅強實力與團隊精神，一路過關斬將，最終贏得冠軍，締造創隊以來最佳成績。圖／嘉縣府提供
嘉義縣東石國中男子足球隊9日至11日，參加113學年度中等學校足球聯賽11人制國中乙級決賽，憑藉堅強實力與團隊精神，一路過關斬將，最終贏得冠軍，締造創隊以來最佳成績。圖／嘉縣府提供

嘉義 教練 足球

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