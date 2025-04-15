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創新閱讀策略實踐素養教育 台南崇明國中獲閱讀磐石獎

聯合報／ 記者鄭惠仁／台南即時報導
台南市崇明國中創新閱讀策略，厚植學生的思辨能力與終身學習素養，榮獲最高榮譽的教育部閱讀磐石獎。記者鄭惠仁／攝影
台南市崇明國中創新閱讀策略，厚植學生的思辨能力與終身學習素養，榮獲最高榮譽的教育部閱讀磐石獎。記者鄭惠仁／攝影

台南市東區崇明國中秉持「閱讀點亮人生」的理念，以「崇心閱讀，璀璨光明」為核心願景，實踐「以心為始，以光為終」的教育哲學，透過多元創新策略，厚植學生的思辨能力與終身學習素養，近日獲悉得到最高榮譽的教育部閱讀磐石獎。

崇明國中緊鄰知名景點巴克禮公園，公園內有竹溪的源頭夢湖，教學團隊利用地景特色，將夢湖畔的靜謐意象轉化為閱讀文化象徵，透過晨讀、主題閱讀、課程融入等多樣形式，營造溫潤書香的校園氛圍。學校自創「三心三光」閱讀推動策略，從「學習心」、「發現心」、「分享心」出發，連結「聚光」、「感光」、「發光」的實踐行動，逐步深化學生的閱讀體驗，建構全人素養導向的學習路徑。

校長陳威介表示，在長期發展歷程中，崇明國中歷經三階段轉型，初期由教師專業共備啟動，進而導入分級閱讀與數位資源，最終串聯社區與家庭力量，建立全方位閱讀支持系統。近年來，圖書館借閱量穩定成長，學生在語文表現、科展競賽、學科成績等多方面都展現亮眼成果，展現閱讀深耕的具體成效。

陳威介說，未來，崇明國中將持續以閱讀為核心，以心啟程、以光為終，讓每名學生在書香中找尋自我，走向璀璨人生。

台南 圖書館 素養

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