新北與加拿大私中 簽署雙聯學制

繼與美國達拉斯浸會大學簽署合作備忘錄，新北教育局昨與加拿大卓越國際學院（OIA），簽署雙聯學制MOU。

板橋高中校長賴春錦說，板中學生近年赴國外讀大學有逐年增加趨勢，加拿大卓越國際學院提供2年修完雙聯學制對學生頗有吸引力。

新北教育局長張明文說，此次合作模式學生無需參加台灣升學大考，完成修習30個學分即可取得加拿大安大略省高中文憑，最快高二就能申請多倫多大學、滑鐵盧大學等校。

卓越國際集團為國際教育機構，卓越國際學院（OIA）是旗下經加拿大教育部註冊的私立全日制國際高中。新北教育局昨與加拿大卓越國際學院董事長竺育如、副校長Ryan McAllister簽署雙聯學制MOU。張明文指出，此次合作納入加拿大安大略省高中文憑OSSD採學分制，以線上與實體混合式教學。

板橋高中學生符恩妮說，OIA開設的課程能根據自己的節奏安排學習，且不受地域限制，是難得的學習機會。